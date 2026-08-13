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Risto Kalmre: ekstreemspordi huvilisi noori võiks rohkem olla

Raadio 2
Foto: Siim Lõvi /ERR
Raadio 2

Ekstreemspordisündmus Simple Sessioni peakorraldaja Risto Kalmre rääkis saates "R2 Hommik!", et tänavu näidatakse tänavasõidu ehk street-distsipliini julgemaid trikke keset Tallinna ja Riia linnamelu. Kalmre sõnul on nende alade populaarsus küll tõusuteel, aga ekstreemspordi huvilisi noori võiks rohkem olla.

"Simple Session toimub tänavu kahes riigis, Tallinnas ja Riias. Oleme ka varem teisi formaate katsetanud ja pakkunud pealtvaatajatele vingeid šõusid linnatänavatel. Varasemalt oleme neid teinud Viru Plazas, Krulli kvartalis ja Vabaduse väljakul. Seekord koosnebki Session linnatänavail toimuvatest BMX tänavasõitudest, mis ka varem on tasuta olnud ja mulle isiklikult alati kõige südamelähedasemad ja lahedamad üritused. Areeniasi on küll väga võimas, aga need spordialad kuuluvad ju tänavatele, mitte staadionitele," ütles Simple Sessioni peakorraldaja Risto Kalmre.

Põhisündmus toimub 19. augustil Balta Hoovis, mis asub Balti jaama turu lähedal. "Sinna me need elemendid ehitame. Üritus on kõigile tasuta, alustame kella kahe-kolme ajal ja teeme õhtuni välja," tõdes Kalmre.

20. augustil toimuvad trikisõidud linnatänavatel, mille toimumiskohad on korraldaja sõnul veel saladuses. "Jälgige meie sotsiaalmeediat ja tulge vaatama."

"Hetkel on listis neli eestlast. Kokku on tänavu esindatud 17 erinevat riiki. Mingi osa me kutsume ise, aga samas me kunagi kätt ette ei pane, kui keegi ennast ise esile tõstab. See on orgaaniline protsess. Kindlasti me eelistame alati kohalikke sõitjaid, meie huvi ei ole teha sündmust viiekümnele ameeriklasele," muheles Kalmre.

"Noori on, aga võiks alati rohkem olla. Eestis võitlevad kõik spordialad nende väheste noorte pärast. Ekstreemspordialad on siiski tõusujoones, kuigi igal pool on praegu natuke raske aeg ja seepärast me katsetame teisi formaate. Mõtlesime, et sel aastal ei lähe Unibet Arenale, kus on vaja täita hall 8000 inimesega. Teisalt tekitavad sellised ajad jälle uusi kontseptsioone ja võimalusi," tõdes Kalmre.

Risto Kalmre Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "R2 Hommik!", saatejuhid Bert Järvet ja Anett Peel

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