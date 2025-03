Maailma parim rulataja: mulle meeldib iseendast võitu saamise tunne

Ekstreemspordivõistlusel Simple Session võistlev kahekordne olümpiapronks Sky Brown rääkis "Ringvaatele", et tahab rulatamises sugudevahelist erinevust vähendada. 16-aastane rulataja on korra oma karjääri jooksul väga rängalt kukkunud, kuid iseendast võitu saamise tunne ajab ta iga kord jälle püsti.

"Olin vist seitse või kaheksa, kui esimest korda võistlesin. See oli Exposure võistlussari ja sain seal kolmanda koha," ütles 16-aastane maailma parim rulataja Sky Brown, kes on alati tahtnud võistelda, kuigi vanematele see ei meeldinud.

Väiksena ei olnud tal teisi tüdrukuid, kellega koos rulatada. "Sain nendega koos sõita ainult võistlustel," nentis Sky.

Sky isa Stew Brown ütles, et päris väiksena ta tütre pärast ei kartnudki. "Aga kui ta suuremaks sai, läksid ka hüpped pikemaks, siis oli küll hirmus. On siiani. Ma ei harju sellega kunagi. Eriti pärast ränka õnnetust, kui ta oli kümnene, see oli karm."

Isa sõnul tekkis Skyl võitlejahing väga noorena. "Jaapanis, kus toona polnud palju rulatajaid tüdrukuid."

"Sky trikid on väga kõrge kvaliteediga," nentis Sky noorem vend Ocean Brown, kes ka rulatab. "Tal on väga hea stiil."

Sky üks eesmärke on rulatamises sugudevahelist erinevust vähendada.

Sky isa on jaapanlanna ja isa britt. Ta on kõige noorem Suurbritannia sportlane, kes saanud olümpiamängudelt medali. See juhtus 2020. aastal Tokyos, kui ta võitis 13-aastasena pargisõidus kolmanda koha. "Olen käinud kahtedel olümpiamängudel ja võitnud kaks medalit," lisas Sky.

"Mulle meeldib tunne, et ma saan iseendast võitu. See mind püsti ajabki ka pärast ränka kukkumist. Tahan vaatajatele näidata, et kui mina seda suudan, suudate ka teie. Tuleb endasse uskuda ja mitte hoolida teiste arvamusest," sõnas Sky.