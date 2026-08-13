Eesti Näituste messikeskus lammutatakse: siin on toimunud legendaarsed peod

1960. aastatel Tallinnasse ehitatud Eesti Näituste messikeskus, kus toimusid võimsad üritused, uhked kontserdid ja peod ning mida müügimehed pidasid 1990. aastatel oma teiseks koduks, lammutatakse ning asemele kerkib elurajoon. Messide projektijuhi Epp Sultsmanni sõnul on need seinad näinud legendaarseid sündmusi.

Eesti Näituste messikeskuse lammutustööd Tallinnas Pirita teel käivad suure hooga.

1960. aastate algul valmis esimene maja ja esimene väljapanek kandis nime "25 aastat Nõukogude Eestit."

"Mina tulin siia 1997. aasta suve hakul," ütles messide projektijuht Epp Sultsmann.

Messikeskusele on pidevalt juurde ehitatud. Soome ehitajad tegid Soome konstruktsioonidest Sinise paviljoni, mis avati 1977. aastal. Valge paviljon ehitati 1994. aastal. Kokku oli messikeskuses 11 000 ruutmeetrit katusealust pinda.

Messiseinad on näinud erinevaid ja väga legendaarseid sündmusi. "1999. aastal oli messikalendris 28 erinevat messi ja üritust. Legendaarne oli näiteks Motorexi mess, sest tänavapildis ei olnud veel väga palju uusi ja uhkeid autosid," nentis Sultsmann.

"Eesti ehitab" oli messikeskuse üks suuremaid ja olulisemaid messe. "Seda messi olen ma korraldanud 20 aastat. Loomulikult leidis publik tee ka ilu-, toidu- ja turismimessidele," tõi Sultsmann välja.

Messikeskuses peeti ka pidusid. Keskuses on esinenud Bryan Adams ja Kimmo Pohjonen ning uhkeid galasid pidasid mitmed Eesti ettevõtted. Messikeskuses on üles võetud ka üks baaristseen German Golubi mängufilmis "Meie Erika". Samuti on keskuses toitlustatud laulupeolisi.

"Eks hinges on kerge nostalgia ikka, aga samas saan aru sellest, et Eesti Näituste aeg siin Tallinna kesklinnas on lihtsalt läbi saanud ja aeg on viia lõpule kvartal, mida on siin viimased 20 aastat arendatud. Siia on planeeritud väga multifunktsionaalne kvartal. Siia tuleb 300 korterit, erinevad teeninduspinnad, toidupood ja lasteaed," ütles Metro tegevjuht Mait Allas.