Korvpallikoondise fotograaf: meeste maailmas töötamine on siiski raske

Eesti meeste korvpallikoondise fotograaf Marita Brigitta Mones rääkis saates "R2 Hommik!", et naisena meeste maailmas töötamine on siiski raske, sest saunaõhtutel ta kaasas ei käi ning mingitest juttudest ja ringkondadest jääb ta kõrvale. Monese sõnul annab naisena mehises korvpallikoondises töötamine siiski ka mingi eelise.

"Iga päev on erinev. Kuna praegu on korvpall hästi populaarne, siis inimesed juba ootavad sotsiaalmeedia sisu. Kogu aeg käin koondisega kaasas, kõike pildistan, filmin ja postitan. Tahetakse näha just telgitaguseid, kes mis nalja teeb, kes omavahel paremini läbi saavad," selgitas Eesti meeste korvpallikoondise ja Big Bank Kalev meeskonna sotsiaalmeedia mänedžer ja fotograaf Marita Brigitta Mones.

Meeste rahvuskoondist on Mones pildistanud juba palju aastaid. "Kossu pildistamine on päris palju muutunud. Palju on ajaga kaasas käimist, praegu on hästi moes udused pildid. Moes on ka mürased pildid, nagu filmilindilt tulev pilt. Üritan ise väga kulunud asju vältida ja trendidega pigem kaasas ei käi."

Monese sõnul saavad mängijad juba aru, et see on ka nende persoonibrändi loomine ja teevad fotograafiga väga hea meelega koostööd.

Mones õppis meediat Leedu ülikoolis. "Töötasin Leedus, Kaunases Žalgirise toonases fännipoes. Koroona ajal tulin Eestisse ja kuna mul oli meedia praktikat vaja, siis tahtsin näha korvpallimaailma ka seestpoolt, kuigi mul endal pole mingit kossu tausta," muheles Mones. "Nüüd algab mul juba seitsmes hooaeg."

Mingil määral annab naisena mehises korvpallikoondises töötamine ka mingi eelise. "Üldiselt on naisena meeste maailmas töötamine raske. Sa ei ole siiski seal üks neist, saunaõhtutel sa kaasas ei käi, mingitest juttudest ja ringkondadest oled sa kõrvale jäetud, aga ega ma ei taha ka," tõi Mones välja. "Kuna väga suur osa tööst on see, kuidas sa inimestega läbi saad ja mis seltskonnas sa oled, siis mingil määral suhtlusaspekt oleks natuke võib-olla lihtsam."