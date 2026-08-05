Markus Sinivee: nägin Amsterdamis oma silmaga Tom Hollandit ja Zendayat

Sisulooja Markus Sinivee rääkis "Ringvaates", et käis Amsterdamis "Ämblikmehe" fännipäeval ja nägi oma silmaga filmi peategelasi Tom Hollandit ja Zendayat. Sinivee sõnul oli Hollywoodi staaride nägemine ainulaadne kogemus.

"Käisin Amsterdamis "Ämblikmehe" filmi fänniüritusel, kus olid kohal kõik fännid ja sisuloojad üle maailma. Kohal olid ka filmi peategelased Tom Holland ja Zendaya," ütles sisulooja Markus Sinivee. "Hollywoodi staaride nägemine on ainulaadne kogemus. Tol momendil nad avalikustasid ka filmitreileri."

Sinivee sõnul on Tom Holland hetkel maailma suurim filmistaar. "Ma arvan, et see oli Hollandi parim roll Ämblikmehena, jäin filmiga väga rahule. Tal on väga hea näitlejameisterlikkus ja ajaga lähevad ka kõik eriefektid paremaks. Minu silmis on Ämblikmees kõige populaarsem superkangelane."

Filmi lõpus tuleb mõningaid vihjeid ja vaataja saab ise arvata, mis edasi juhtub, tõdes sisulooja. "Mina arvan, et see pole Tom Hollandi viimane roll Ämblikmehena."