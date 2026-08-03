Õudusfilmile muusikat kirjutav Maarja Nuut: kolgin metalliga vastu laudaust

Muusik Maarja Nuut rääkis saates "R2 Hommik!", et on viimase aasta jooksul kirjutanud ja salvestanud peamiselt filmimuusikat ning praegu on käsil viies film. Nuudi sõnul kirjutab ta hetkel muusikat õudusfilmile ja selle jaoks on vaja viiulit kräuksutada ja metalliga vastu laudaust kolkida.

"Mu suvi on paljuski möödunud, ja möödub ikka veel stuudioseinte vahel. Ma elan Lääne-Virumaa pisikeses külas ja teen filmimuusikat. Terve see aasta on tegelikult läinud hästi introvertses meeleolus, praegu on mul käsil juba viies film, millele ma originaalmuusikat kirjutan," tõdes muusik Maarja Nuut.

"Aeg-ajalt ronin koopast välja ja käin inimeste ees, et kontakti maailmaga mitte päris ära kaotada," muheles Nuut.

Muusik unistas juba väga ammu filmimuusika kirjutamisest. "See oli puhas juhus ja teinekord sajavad kõik asjad korraga sülle. Talv oli üsna meeleheitlik, sest oli hetk, kus ma tegin kolme filmi peaaegu paralleelselt. Ühte lõpetasin, teisega olin keskel ja kolmandaga vaikselt alustasin," meenutas Nuut.

Aidanud on teda see, et filmid on kõik väga erinevad. "Kolm eesti filmi ja kaks välismaist," lisas ta. "Töö on küll üsna väljakutseterohke, aga hästi põnev."

Filmimaailmas on tegu hierarhilise tööga. "Mina ei ole mitte selle püramiidi tipus, nagu tavaliselt sooloartist on. Olen õnnega koos, et mind on teadlikult võetud heliloojaks just minu loomingu pärast. Olen selle protsessi käigus väga palju õppinud. Hetkel ma teen üht USA õudukat."

Õuduka jaoks võtab Nuut viiuli ja annab selle oma abikaasa kätte, kes hakkab seda käuksutama. "Siis ma salvestan kõik need kriuksud ja käuksud. Siis pööran seda heli tagurpidi ning ülesse ja alla või siis kolgin metalliga vastu laudaust. Olen ise ka päris suur õudukate fänn."