Sulev Valdmaa: lauritsapäeval on tähtsal kohal Kuusalu lood

Lugude jutustamisel astuvad üles riigikontrolör Janar Holm, orelimeister Toomas Mäeväli, Ants Johanson ja nukumeister Ene Mello. Korraldajate sõnul ei ole tegemist tavapäraste ettekannetega, vaid kohtumisega, kus esinejad jagavad oma mõtteid ja kogemusi ning publik saab vestlusi küsimuste ja tähelepanekutega suunata.

Seltsi kaasasutaja ja juht Sulev Valdmaa ütles "Vikerhommikus", et lauritsapäeva lugude jutustamine kasvas välja Eduard Ahrensile pühendatud konverentsidest. Pärast aastaid kestnud akadeemiliste konverentside korraldamist leiti, et üle aasta võiks pakkuda vabamas vormis ettevõtmist.

"Tulime mõttele, et võib-olla ei olegi soliidne iga aasta lausa konverentsi teha. Me oleme hakanud vaheldumisi üle aasta korraldama lauritsapäeva lugude jutustamist, nii et sellel aastal toimub kolmas lauritsapäeva lugude jutustamine. Järgmisel aastal on Eduard Ahrensi 12. konverents," tutvustas ta.

Valdmaa sõnul otsib selts igal aastal inimesi, kellel oleks kuulajatega midagi jagada. Tänavu räägib riigikontrolör Janar Holm oma vaadetest Eesti arengule, Toomas Mäeväli kirikukelladest ja orelitest, Ants Johanson Veljo Tormisest ning Ene Mello oma pikaajalisest tööst nukumeistrina.

"Mis nad täpselt räägivad, me ei tea. Nad tulevad, räägivad sellest, millest neile meeldib rääkida ja kuhu rahvas, kes kuulama tuleb, neid kallutab," selgitas Valdmaa, et esinejatega ei lepita ette kokku, millest nad rääkima peavad, sest oluline on vahetu vestlus.

Kuigi tänavuste esinejate seas on mitu Kuusaluga seotud inimest, ei ole see korraldajate sõnul omaette eesmärk. Küll aga peetakse suures plaanis oluliseks, et kohalikel oleks võimalus kuulata ka oma kandi inimesi ja lugusid.

"See ei ole selline tingimus, et peavad olema Kuusaluga seotud, aga on tore, kui me mõne leiame, oleme siiani leidnud. Oma inimesed tahavad ikka oma inimesi näha," lausus Valdmaa.

Lauritsapäev algab kell üks lugude jutustamisega, sellele järgneb toidupaus ning õhtul annavad kontserdi laulja Jaanika Kuusik ja Riivo Kallasmaa. Valdmaa sõnul on ettevõtmisele kujunenud püsipublik ning kuulajaid sõidab kohale üle Eesti.

"Meil on tõesti mingisugune seltskond, selliseid püsikäijaid, kes küsivad teinekord juba varakult aasta alguses, kas sellel aastal Kuusallu ka kutsutakse. Nii et üle Eesti tuleb ka kaugemaid inimesi meile alati kuulama," rõõmustas ta.

Samas on tänavu osalejate arvu keeruline ennustada, sest lauritsapäev langeb esmaspäevale.

Lisaks lauritsapäeva korraldamisele on Laurentsiuse selts lõpetamas mahuka Kuusalu kihelkonna raamatu käsikirja. Valdmaa sõnul tekkis mõte pärast seda, kui selgus, et erinevalt paljudest teistest kihelkondadest puudub Kuusalul terviklik ajalooraamat.

Aasta jooksul valminud käsikiri sisaldab sadu lehekülgi teksti ja pilte ning praegu käivad läbirääkimised kirjastamise üle. Valdmaa sõnul sõltub rahastusest, millisena raamat lugejateni jõuab.

"Kas Kuusalu kihelkonna ajaloo esimene – ja ma kardan ka, et viimane – raamat tuleb odavale paberile hall niisugune kodune ja sõbralik asjakene või tuleb ta klantspaberil kõvakaaneline esinduslik album," ütles ta.