Eia Uusi suvised raamatusoovitused: "Yesteryear" on selle aasta suurim raamat

Uus rääkis, et suvelugemisest on välja kujunenud omaette žanr, sest raamatud, mida inimesed suvel mööda ilma ringi reisides lugeda tahavad, on kergemad ning väga raskeid teemasid loetakse vähem. "Samas loevad inimesed tihti suvel pikemaid raamatuid, sest talvel pole töö kõrvalt nii palju aega," tõi ta välja.

Caro Claire Burke "Yesteryear"

Caro Claire Burke'i "Yesteryear", mida veel eesti keelde tõlgitud ei ole, on Uusi sõnul selle aasta suurim rahvusvaheline raamat. Seetõttu usub ta, et see jõuab millalgi ka meie keelde.

"Yesteryeari" keskmes on USA sisulooja, kes kuulub oma sisuga ühendriikidest populaarsesse tradwife kategooriasse. Tradwife'ideks kutsutakse suures plaanis naisi, kes on oma suure perega kolinud farmi ja kus nad teevad kõike alates leivast käsitsi. Ühel päeval ärkab ta aga 19. sajandil ja peab õppima, kuidas elada ilma tänapäeva ühiskonnata.

"See on täiesti hull asi. Mina pole aastaid lugenud raamatut niimoodi, et ma viimased 30 minutit lihtsalt karjusin, et mis toimub," avas ta.

Emily Henry "Ilmatu võimas ja imekaunis elu"

Emily Henry on uue põlvkonna ajaviitekirjanduse autor, kelle "Ilmatu võimas ja imekaunis elu" on muuhulgas ka Reese Witherspooni raamatuklubisse jõudnud.

"Tema juures on huvitav see, et ta kasutab väga palju asju, millega me ei ole naistekates harjunud. Tegelastes on sügavust ja on päris probleeme," märkis ta.

Fredrik Backman "Minu sõbrad"

Fredrik Backmani "Minu sõbrad" oli möödunud aastal rahvusvahelisel lugemisplatvormil Goodreads enim armastatud ja soovitatud teos.

"See räägib neljast noorest ühel suvel ja kuna ta on Rootsi autor, siis me eeldame, et see on Rootsi külakeses, aga seal kusagil ei ütle. See räägib kunstist, leinast, noore inimese eneseleidmisest," avas Uus.

Piret Jaaks "Päikeseuskujad"

Piret Jaaksi "Päikeseuskujad" ilmus lettidele maikuus ning lugejate seas väga soojalt vastu võetud. Raamatu tegevus toimub 1812. aasta suvel Vormsil ning loo keskmes on kaks rannarootslastest õde.

"Seal on väga ilusat keelt, väga palju põnevaid fakte. Selline maailm, millest meie peaaegu midagi ei tea," lausus Uus.

Eia Uus "Eluisu"

Lisaks lugemisele jõuab Uus ka ise ridu kaante vahele seada. Kevadel nägi ilmavalgust tema eaamat "Eluisu", kuhu on kokku koondatud seitsme aasta jooksul kirjutatud tekstid.

"See lõppeb väga suvise stseeniga sellest, miks on just praegu vaja kohal olla, hetkes viibida ning märgata inimesi ja asju enda ümber," avas autor.