Giid Viivikonna kummituslinnast: on aeg sellest nõuka-nostalgiast üle saada

25 aasta jooksul, mil Orav on giiditööd teinud, on ta Viivikonna kummituslinna teinud ligikaudu 100 ekskursiooni. "Ma olen näinud seda muutust ja näinud ka kohalik elanike vastureaktsiooni. Nad on juba pikka aega olnud tüdinenud sellest, et nii palju inimesi seal käib, et see koht on sattunud terve maailma sotsiaalmeedia tähelepanu alla," sõnas ta.

Viivikonna on oma kummitusliku atmosfääriga olnud turistidele ja filmitegijatele meelsaks avastuskohaks. "Ma arvan, et Youtube'is on seda materjali piisavalt palju, üle maailma on filmijaid seal käinud. Nüüd on vist küll aeg sellele joon alla tõmmata. Sellest nõuka-nostalgiast peab nüüd üle saama. Seal samas kõrval on ilusaid eramaju ehitatud või vanadest ümberehitatud ja kõik hakkab juba euroopalikku ilmet võtma," sõnas Orav. "Ma loodan, et sellest kohast kasvab vaikne kena asulakene, kus on madal tiheasustus. Kõigest 10 kilomeetrit eemal on Sillamäe, mis on ka tänapäeval väga ilusaks muutunud," lisas ta.

Praeguseks on suuremad majad kõik maha lammutatud, alles on vana koolimaja ning mõned väiksemad hooned. "Järgi on jäänud väiksemad majad, mis kunagi ehitati neljale perele. Nendest on saanud ühe või kahe pere majad ilusate aedadega. Inimesed ikka hoolivad oma ümbruskonnast," märkis mees.

Kui varasemalt on Ida-Virumaa turismi turundamisel rõhutud ekstreemturismile, mille keskmes suuresti nõukogude aja jäänukid, siis nüüd soovitakse Orava sõnul piirkonnas teha kuvandi muutust. "Tahame muuta selle taas puhkepiirkonnaks ja ilusateks tagahoovideks. Võib-olla saab see tulevikus näiteks, kuidas muuta kole linn ilusaks asulaks," pakkus Orav.

Ida-Virumaa teeb eriliseks turismisihtkohaks Orava sõnul see, et seal on väga laias valikus jõgesid, järvi, merd, metsa, soid ja rabasid. Ise teeb giid tuure tihti Sillamäel. "Ta on loomulikult vene või nõukogude aktsendiga, kuid seda tullaksegi vaatama, sest teist sellist linna ei ole Eestis. Nüüd ongi vaja oodata, et Sillamäe kohalikud elanikud saaksid aru, et Sillamäe vanalinn on vaatamisväärsus, et majad ja välisfassaadid lõpuks korda saaks."

Samuti kiitis Orav Narva-Jõesuu randa, mille sarnast on väga raske kuskilt mujalt leida. Veel tõi ta uue tõusva trendina välja Aidu karjääri, kuhu on rajatud mitmekülgne veespordikeskus. "Kiviõli tuhamäed on oma koha leidnud, aga Aidu uus sõudekanal ja kõik muu seal ümber, veel Kohtla-Nõmme maa-alune kaevandus, on ainult meil, mujal Eestis ei ole."