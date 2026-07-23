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Maria Faust: kõik sõjad algavad inimese seest

Ringvaade
Foto: Ken Mürk/ERR
Ringvaade

Maria Faust rääkis "Ringvaates", et läheb saksofoniga soolotuurile ja tõdes, et suur osa igasuguste tuuride õnnestumisest oleneb sellest, kui hästi on muusik oma publikut enne harinud ja kui lojaalne on tema publik. Fausti sõnul algavad kõik sõjad inimese seest.

"Saksofon on inimese hääle pikendus, kus on nii rõõmu kui kurbust," ütles saksofonist Maria Faust, kes läheb sel suvel oma saksofoniga tuurile.

Faustil on kodus kaks saksofoni. "Teine on mul kodus kapi otsas, see on saja-aastane pill. Millegipärast ei hakanud klappima, ilmselt ta ootab oma aega. Üldiselt ma olen väga monogaam. Mina mängin altsaksofoni, sest see on väga minu hääle sarnane ja ma suudan end sellega väga hästi väljendada. Ma usaldan iseennast päris palju," tõi Faust välja.

Faust tegeleb ka poliitilise muusikaga. "Kust see poliitika algab, ikka inimese seest. Kõik sõjad algavad inimese seest."

Faust kirjutas muusika populaarsele Draamateatri lavastusele "Rahamaa". "Seda on väga raske mängida. Ma mängin kolm ja pool tundi. See on ääretult raske. Distsipliin ja tempo, mitte midagi ei tohi kuskilt vahelt ära jääda, aga me endiselt bändina oleme väga vabad ja improviseerime ka," tõi Faust välja. "Publik usaldab meid. Arvan, et suur osa igasuguste tuuride õnnestumisest oleneb sellest, kui hästi oled sa oma publikut enne harinud ja kui lojaalne on su publik."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", saatejuht Marko Reikop

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