Tubakapoliitika ekspert: lapsevanemad ei mõista e-sigarettide terviseriske

Tubakapoliitika ekspert Aive Telling rääkis saates "R2 Hommik!", et lapsevanemad ostavad teadmatusest oma lastele nikotiinipatju ja e-sigarette, sest ei mõisteta, kui suur terviserisk on tohutu nikotiinikogus arenevale ajule. Tellingu sõnul avab nikotiin ajus kanalid ka järgmisteks sõltuvusteks.

"Peamised tooted, mida noored võiks vähem kätte saada on peaasjalikult nikotiinipadjad ja e-sigaretid. Vanakooli sigaretid on noorte jaoks hädaabi, kui teisi tooteid ei ole, sest noorte hulgas on nende suitsetamine kuus protsenti, uut suitsetajat eriti peale ei kasva," ütles sotsiaalministeeriumi keskkonnatervishoiu poliitikajuht Aive Telling.

Ministeerium on uurinud ka kanaleid, kust noored neid tooteid kätte saavad. "Nad saavad neid sotsiaalmeedia kaudu, see on siis ebaseaduslik müük, aga kahjuks saavad nad neid üsna kergesti kätte ka legaalsest müügivõrgust, seda on noored ise tunnistanud, et kättesaadavus pole nende jaoks probleem. Ka lapsevanemad ostavad lastele ja see on nüüd koht, kus me peame lapsevanematega tegelema. Vanemad on arusaamisel, et vähemalt ei suitseta, las teeb siis neid asju," tõi Telling välja.

Mures peab olema aga suure nikotiinikoguse pärast. "Vanem põlvkond ei kujuta lihtsalt ette, aga tavalisi sigarette suitsetades ei olnud võimalik sellist tohutut nikotiinikogust endale üldse sisse tõmmata. Nikotiinipadja või e-sigaretiga võib 12-aastane tütarlaps vanad suitsumehed täiesti üle tõmmata. Nikotiini mõju noorele arenevale ajule on meie jaoks kõige suurem murekoht," nentis Telling.

"Paljud maitseained, mis sisse süües on ohutud, ei ole sisse hingates ohutud. Siin on suur terviserisk," lisas ekspert. "Lapsevanemate puhul on sageli teadmatus. On olnud palju ka sisuturundust, kus öeldakse, et e-sigaret on ohutu ja peaaegu tervisetoode, mis kindlasti ei vasta tõele."

Nikotiin mõjutab Tellingu sõnul otsmikusagara arengut, see otsustuskeskus, mis meil on, ja avab kanalid ka järgmisteks sõltuvusteks, programmeerides meie aju ümber. "Ka tarbimise alustamise vanus on nihkunud tugevalt ettepoole, suitsetavad juba 11-aastased lapsed," nentis ekspert.

Ka toode ise on muutunud ja tänapäeval on lapsel lihtsam neid tooteid märkamatult kasutada, näiteks nikotiinipatja. "Sellepärast on ka tarvitamist rohkem."