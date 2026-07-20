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Arborist Oskar Hütt: puu otsa ronimine nõuab professionaalset meeskonnatööd

Raadio 2
Foto: R2
Raadio 2

Oskar Hütt rääkis saates "R2 Hommik!", et enamik töid teeb ta siiski maapinnal, aga kui puu otsa tuleb ronida, tehakse seda alati mitmekesi ja ka arboristi maapeane tugi peab olema professionaal. Hüti sõnul on see üsna sage viga, et puud istutatakse linnaruumi liiga kõrgele, juured on maa seest väljas ja see on puule kahjulik.

"Kevad-suvi on arboristi kõige tihedam tööaeg," ütles arborist Oskar Hütt, kes on maakohast pärit ja armastas lapsena kogu aeg puude otsa ronida. "Elasin Luua Metsanduskooli kõrval, koolihoone paistis magamistoa aknast ja sealt see mõte tuligi arboristiks õppima minna."

Hüti sõnul teeb arborist enamus töid siiski maapinnal. "Kõvemad tegijad võivad kuus teenida kuni 6000 eurot, mina enda tegemistega sinnamaaani veel küündinud ei ole," muheles Hütt.

Vahel tekib ka puudega seotud hädaolukordi, kui peab kiiresti reageerima. "Kui pärast tormi on mõni suur puu maja või tee peale kukkunud, siis on vaja kohe minna," sõnas arborist.

Hüti sõnul jalutas ta paar päeva tagasi Paides, pilk kogu aeg taevasse suunatud ja jälgis, mis puudega toimub. "Panin silma peale, mida võiks maha raiuda, sest need on ohtlikud. Ka Tallinnas nägin Gonsiori tänava ääres värskelt istutatud puid, mis olid valesti istutatud. Puud olid liiga kõrgele istutatud, oleks pidanud rohkem maa sees olema. See on päris sage viga," tõdes Hütt. "Juured on maa seest väljas ja see on puule kahjulik."

"Kui puu otsa ronimine on, siis on see alati tiimitöö ehk tehakse mitmekesi ja mitte ainul arborist ei pea olema professionaal, vaid ka tema maapealne tugi," tõi Hütt välja.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "R2 Hommik!", saatejuhid Bert Järvet ja Madis Aesma

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