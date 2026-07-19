Galerii: ETV 71. sünnipäevaks avati telemajas Gunta Randla näitus tuntud telenägudest

ETV 71. sünnipäeva puhul avati telemajas teatri- ja telekunstniku Gunta Randla näitus "Piksli ja pintsliga", kus Randla portreteerib armastatud telenägusid.

"Pärast pikka pausi televisioonist tundsin, et igatsen taas inimeste keskele. Just inimesed, nende olemus, energia ja isikupära said selle näituse lähtepunktiks," selgitas Randla.

"Mind hakkas paeluma küsimus: kuidas kujutada inimest nii, et maalil säiliks tema pilk, elusus ja kohalolu? Vastust otsides sündisid need segatehnikas teosed, milles kohtuvad fotograafia, digitaalsed töövõtted, lõuendile trükkimine ja maalimine. Digitaalse osa loomisel oli mulle hindamatuks kaaslaseks Viivi Jokk," avas Randla teoste sünnilugu.

Telemaja seintel võib ära tunda Gunta Randla autoportree, Mati Talviku, Reet Linna, Maire Aunaste, Piret Viisimaa ja Mark Soosaare.

"Need ei ole pelgalt portreed. Iga maal on minu isiklik kohtumine inimesega, katse tabada enamat kui välist sarnasust. Ma ei maali ainult nägusid, vaid seda, kuidas ma inimest näen ja tunnetan," lisas Randla.

"Televisioonimaailm on täis andekaid ja inspireerivaid inimesi, kelle töö jõuab vaatajani enamasti vaid hetkeks. Nende portreedega soovin kinkida neile pikema elu ning kutsuda vaatajat märkama inimest rolli, ameti ja ekraanipildi taga."