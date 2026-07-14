Liisa Hirsch: tunnen, et sain Lepo Sumera preemia avansiga

Laupäeval anti Pärnu Muusikafestivalil üle tänavune Lepo Sumera nimeline heliloomingu preemia, mille pälvis helilooja Liisa Hirsch. Eesti Autorite Ühingu ja Eesti Heliloojate Liidu välja antav tunnustus väärtustab helilooja terviklikku loomingulist arengut, kunstilist sügavust ja omanäolist autorikäekirja.

Žürii tõstis esile Hirschi erakordset ja isikupärast helikeelt, avaraid kõlamaastikke ja tema muusika arhitektuurset mõtlemist.

"See oli natukene uskumatu tunne. Olen seda preemiat väga väärtustanud, sest Lepo Sumera on omamoodi üks minu kangelastest. Pigem on olnud probleeme sellega, et see mulle kohale jõuaks," märkis Hirsch.

"Mul on natukene tunne, nagu oleksin selle preemia avansiga saanud," naeris Hirsch. "Nüüd tuleb veel paremini ja veel-veel rohkem pühenduda, otsida ja võib-olla ka julgema pintsliga edasi minna. Kindlasti see psühholoogiliselt lükkab minus mingeid asju käima," rääkis helilooja.

Hirschi sõnul on Sumera teoste kompositsioonist palju õppida. "Ja sellest, kuidas ta võttis riske, milliseid metoodikaid oma loomingus sidus, kuidas see välja tuli, kuidas tema muusikas nii suurt tähendust kandma. Emotsionaalses plaanis on Sumeraga seoses üks esimesi mälestusi üksinduse teema ja suur kõiksus, mis minu jaoks selles muusikas tundus nii lähedane," selgitas Hirsch.

"Kuidagi suudab see minna läbi väga mitmete kihtida. Sumeral on ka suur ühiskonnatunnetus, aga ka inimhing selle kõige keskel. Tema muusikas on see sees," lisas ta ning tõdes, et näeb ka loomingulist sugulust enda ja Sumera tööde vahel.

"Ma mäletan, et Lepo Sumera rääkis Klassikaraadios väga palju Ameerika eksperimentalistidest ja võib-olla saavad meie huvid seal ka kokku. Vormiselgus ja taandatus, et sa leiad ühe kujundi, metafoori, mida sa siis kasvatad või, vastupidi, kõik ebavajaliku sealt välja viskad. Ma arvan, et see on temale ka hästi omane. Ma ise püüan ka pigem niipidi oma muusikas toimetada."

Tänukõnes ütles Hirsch, et tema loominguline tee pole olnud sirgjooneline ning et ta on otsinud ilu tundmata paikades. "See punkt, kus ma olen heliloojana, liigub kogu aeg. On tõsi, et ma ei saa kirjutada seda, mida ma juba tean. Ma tunnen, et elu tuleb muusikasse siis, kui ma enda jaoks midagi unikaalset leian."

"Olen enda jaoks väga huvitavas kohas praegu, mida ei oskagi lahti võtta. Midagi väga huvitavat ja uut on toimumas," märkis ta.