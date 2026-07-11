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ETV toob vaatajateni Tõrva muusikat täis juubelipeo

Tele
Tõrva ooperipäevad 2026
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19 pilti
Tele

Tõrvast pärit maailmalavade ooperilaulja Monika-Evelin Liiv korraldas oma kodulinnale juuli alguses võimsa sünnipäevapeo. Piduliku sündmuse eredatest hetkedest saab ETV vahendusel osa sel pühapäeval.

Tõrva 100. sünnipäeva tähistamiseks kerkis linnasüdamesse uhke lava, kust jõudsid kuulajateni James Bondi filmide nimilood, Gershwini tuntud teosed ja muud muusikapärlid. Kontsertesitusele tuli ka George Gershwini ooper "Porgy ja Bess", mis kõlas Tõrvas pea 30 aastat tagasi.

Juubelipeo kunstiline juht oli hinnatud ooperilaulja, Tõrvast pärit Monika-Evelin Liiv. Maailmakuulsaid muusikapärleid esitasid juuli esimesel nädalavahetusel Koit Toome, Tanja Mihhailova, Monika-Evelin Liiv ning tema kuulsad sõbrad Lätist Lõuna-Aafrikani. Lava täitsid muusikaga Pärnu Sümfooniaorkester koos dirigent Henri Christofer Aavikuga, kammerkoor Collegium Musicale ja segakoor Huik.
 
ETV kontsertsaates kõlavad Tõrva ooperipäevade pärlid ja juttu tehakse ka artistidega. Lisaks muusikale vaadatakse ringi Tõrvas ja selle ümbruses.

"Agent 007 hitid ja Gershwini muusikapärlid Tõrvas" on ETV ekraanil pühapäeval, 12. juulil kell 21.35

Toimetaja: Kaspar Viilup

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