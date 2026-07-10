Eesti Kuulsuste Koja idee eestvedaja: hääbusime toetuse puudumise tõttu

Eesti Kuulsuste Koja idee eestvedaja Risto Lehiste rääkis Vikerraadios, et hoogsalt alanud projekti hääbumise põhjuseks oli stabiilse toetuse ja füüsilise keskuse puudumine. Lehiste sõnul on tal suur rõõm selle üle, et nad jõudsid siiski koguda mälestusi muusikutelt, keda meie seas enam ei ole.

Kümme aastat tagasi käidi välja Eesti Kuulsuste Koja loomise idee. Algus oli hoogne, tehti mitu suurt näitust, toimusid kohtumisõhtud, koguti hulk väärtuslikku materjali, aga tänaseks on MTÜ Eesti Muusikakuulsuste Koda registrist kustutatud.

"Eesti muusikakuulsuste koja idee käis välja Toomas Olljum 2015. aastal, et Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks oleks meil kingitus. Kingitus saigi avatud 2018. aasta maikuus näituse näol, mis toimus Maarjamõisa tallihoones."

Aastate jooksul on ideed püütud ellu viia erinevate organisatsioonide all. "Alustasime Eesti teatri- ja muusikamuuseumist, mis 2018. aastal liideti ajaloomuuseumiga. Kui näitus läbi sai, sain ma ajaloomuuseumilt loa hakata eesti levimuusika ajaloo käsitlemist ja eksponeerimist MTÜ vormis tegema," selgitas Lehiste.

MTÜ loodi 2021. aastal. "Tegime päris palju ära. Tartus olid näitused, kohtumisõhtud muusikutega, Ari Dubiniga koos tegime ka kaks kontserti Elvas. Siis tuli koroona, mind viis elu vabakutselisena tegutsemiselt palgatööle. Dubin võttis teatepulga üle. Stabiilse toetuseta on sellist mastaapset projekti väga raske teha. Kuigi MTÜ on kustutatud, pole probleemi see teema uuesti fookusesse tõsta, kui on inimesi ja ressursse," leidis Lehiste.

Paar aastat tagasi viis Lehiste teatri- ja muusikamuuseumisse mäluketta, kus oli peal 2500 asja. "Fotosid ja videosid, mida ma olin kogunud. Käisin kolm aastat diktofoni ja skänneriga erinevates arhiivides, toimus 29 kohtumisõhtut, mida esitati ka televisioonis ja raadios. Kogu see materjal oleks jäänud kogumata. Nordea kontserdimajas tegime suure tulukontserdi," tõdes Lehiste.

Palju intervjuusid tehti muusikutega, keda meie seas enam ei ole, näiteks Marju Kuudi, Heli Läätse ja Henry Laksiga. "Mõnele inimesele oli see viimane võimalus avalikult esineda ja tema mälestusi salvestada," lisas Lehiste.

Kuulsuste Kotta kuulumise kohta anti välja diplom. "Meil oli hästi kirev žürii, kus oli Olav Ehala, Tanel Padar, Kristo Rajasaare, Toomas Olljum, Ari Dubin, kes panid nimekirja kokku. Kõige rohkem kahetsen seda, et me ei saanud ametlikult välja kuulutada ja sertifikaate välja anda neile 80 koosseisule, kes kõik peaksid kuuluma Eesti Kuulsuste Kotta. See asi on jäänud tegemata," nentis Lehiste. "Kui ei ole füüsilist kohta, kuhu asjad üles panna, kuhu inimesed saaksid neid vaatama tulla, on seda päris raske teha."

Kõik asjad, mis näituse jaoks kogutud sai, kuulsuste kitarrid, esinemiskostüümid, Ott Leplandi käsikiri ja palju muud on Lehiste sõnul muusikamuuseumi hoidlas.