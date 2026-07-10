Duo Tundmus: Hollandis aitab meil silma paista eelkõige bändi omalooming

Hollandis elav džässmuusikat viljeleva ansambli Duo Tundmus liige pianist Lisanne Pappel rääkis Vikerraadios, et on hea, kui konkurents on suur, sest siis püsib latt kogu aeg kõrgel. Laulja Gloria Jörbergi sõnul aitab nende bändil silma paista eelkõige omalooming.

"Üks ja ainus kool, kuhu ma kandideerisin ja kuhu ma sisse sain ja sellepärast otsustasingi Amsterdami õppima minna, paljud soovitasid sinna džässi õppima minna," meenutas pianist Lisanne Pappel, kes õpib Amsterdamis klaverit.

"Mina alustasin ülikooliõpinguid aasta hiljem, võtsin ühe vaba aasta ja siis katsetasin nelja erinevasse kooli. Lõpliku otsuse tegin selle järgi, kus ma ennast kõige mugavamalt tunnen. Lisannel oli pärast esimest aastat natuke koduigatsus ja seepärast oli Amsterdam minu jaoks natuke pessimistlik," ütles Gloria Jörberg, kes õpib Rotterdamis džässlaulu.

Pappeli sõnul on ta sel aastal rohkem saatnud e-kirju ja istunud arvuti taga kui klaverit harjutanud. "See on reaalsus, kui sul tuleb rohkem esinemisi. Pead hakkama promo tegema ja ka koolis on meile öeldud, et selline see elu saabki olema, aga kindlasti see töö tasub end väga ära, esinemised ongi ju muusikute eesmärk," nentis Pappel. "Kool meil seda kõike väga soosib."

Jörbergi sõnul on teine kooliaasta olnud päris keeruline. "See on rohkem ellujäämine kui esimene aasta. Esimesel aastal elad veel adrenaliini peal, kordad endale, et ma saan hakkama, kõik on hästi. Teisel aastal on juba surve, et ma pean hakkama siin oma elu looma, karjääri mastaabis," nentis Jörberg. "Laval ja stuudios ma tunnen ennast järjest vabamalt."

Duol ilmub 2027. aasta kevadel uus album "Kõige magusam viigimari". "Plaan on stuudiosse jõuda oktoobris. Praegu ootame, et raha võimaldaks meil oma muusikat avaldada," selgitas Jörberg, lisades, et Hooandjas on võimalik nende albumi ilmumist ka toetada.

"Hollandis on väga suur konkurents ja oma muusikaga on raskem silma paista," tõi Jörberg välja.

"On hea, et konkurents on suur, sest latt püsib siis kogu aeg kõrgel, kogu aeg on nii palju võrdluspunkte. Meil on show-elemente ja meie esinemisatmosfäär on väga glamuurne. Me teeme omaloomingut, see aitab meil teistest erineda," tõdes Pappel.