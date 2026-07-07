Kihlveoekspert: ühe kokkuleppega võib sportlane kogu oma karjääri rikkuda

Kihlveoekspert Kaido Ulejev rääkis saates "R2 Hommik", et kihlveopettusi avastada on lihtne, tõendada aga keeruline, kuid viimasel ajal on pettustega tegelejad ka kriminaalkuriteos süüdi mõistetud. Ulejevi sõnul võib sportlane ühe panuse või kokkuleppega kogu oma karjääri ära rikkuda.

"Kihlveopettused aina süvenev probleem ei ole, pigem jõuavad juhtumid rohkem avalikkuse ette. Tehnoloogiliselt on ennustusvaldkond nii palju arenenud, et operaatorid ja need, kes monitoorivad spordipanuseid nii operaatorite kui ka spordi alaliitude ja liigade jaoks, avastavad mustreid paremini," ütles kihlveoekspert Kaido Ulejev. "See on põhipõhjus, miks me näeme ja kuuleme pettustest rohkem."

Pettused võivad Ulejevi sõnul väga keerulised ja mastaapsed olla. "See on politsei ja uurijate jaoks väljakutse kõikides riikides. Avastamine võib olla isegi lihtne, aga kuidas neid tõendada ja kohtus süüdi mõista, on väga keeruline. Ka Eesti lähiajaloos on olnud juhtumeid, kus protsess vältas kaua ja kohtus mõisteti inimesed õigeks. Nüüd üsna hiljuti tuli aga otsus, mis läks kuni riigikohtuni välja, kus mõisteti süüdi kriminaalkuriteos."

Spordipettus on see, kui manipuleeritakse tulemusega. "Need, kellel on võimalus ligi pääseda tulemuse mõjutamisele ja nad seda teevad, siis see on pettus. Kõige lihtsam näide on sama, mis on ka NBA juhtumitest läbi käinud ja kus endised mängijad, kellel oli ligipääs mängijale, leppisid kokku asju, mille peale sai panustada, jagasid seda infot siseringis ja siis tehti panuseid. Seda pettust on väga lihte avastada," nentis ekspert.

"Mida kõrgemal tasemel on liiga või võistlus, seda madalam on risk, et kokkuleppemänge tehakse või manipuleeritakse. Sellepärast NBA juhtum nii palju tähelepanu on saanud, et seal on mängijad, kes teenivad miljoneid ja järsku tegelevad selliste asjadega," tõi Ulejev välja. "Klassika on see, et pettust ei tehta ühe riigi põhiselt, panustamine ei toimu ainult ühes riigis, et riske maandada."

Globaalne spordiennustus küündib miljarditesse dollaritesse. "Klassika on ka see, et iga suure äri juurde tekib alati pettust, neid, kes üritavad sellest ärist osa saada," tõdes ekspert.

"Kahtlus tekib kõiges, mis on mittetavapärane. Vahelejäämine toimubki tavaliselt nii, et esimene kord väikeses mastaabis madalamas liigas asi õnnestub ja raha saadakse kätte. Siis loomulikult tekib isu, et see käis nii lihtsalt, teeme veel ja hakatakse laiendama ringi, kuidas saaks panna veel panuseid. Tekib muster, mis jääb operaatoritele ja monitoorijatele silma."

Ulejevi sõnul on spordipettustest rääkimine ülioluline just noorte sportlaste jaoks. "Et noorsportlasi harida, et ühe panuse või kokkuleppega võid kogu oma karjääri ära rikkuda," tõdes Ulejev.