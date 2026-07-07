Trollijuht: uue trolliga sõidad nagu sõiduautoga

Trollijuht Sergei Gritšenko rääkis saates "R2 Hommik!", et uue trolliga sõidad nagu sõiduautoga ja kogu juhitöö saad ära teha kabiinist väljumata. Gritšenko sõnul on suurim probleem aga haisvad inimesed ja reisijad, kellele meeldib kangesti riielda ja halvasti öelda.

"Esimest korda istusin trollirooli 1979. aastal. Tulin kroonust ja nägin kuulutust, et otsitakse trollijuhte. Tol ajal õpiti pool aastat, aasta töötasin ja siis läksin edasi õppima. Aastad möödusid, vahepeal olid muud erialad ja siis töötasin Hansabussi kahekordse turistibussiga. Koroona tõi mind aga uuesti trollijuhiks," meenutas Sergei Gritšenko, kes teeb trollijuhi tööd seepärast, et talle meeldib inimestega suhelda.

Trollijuhtimine on natuke keerulisem kui bussijuhtimine. "Vanasti oli trolli juhtimiseks palju jõudu vaja, sest oli kolm rasket pedaali, rool oli ka raske. Trollil olid rasked vooluvõtjad ehk sarved. Praeguste trollidega sõidad nagu sõiduautoga," muheles kogenud juht.

Ka uutel trollidel on olemas vooluvõtjad, aga kuna trollidel on ka võimsad akud peal, pole vooluvõtjaid kogu aeg vaja kasutada. "Me sõidame kesklinnani vooluvõtjatega, siis laseme need alla, sest kesklinnas ja Balti jaama juures on palju pöörlemist ja keerlemist ja nii on mugavam manöövreid teha," selgitas Gritšenko. "Tänapäeva trollid on võimelised sõitma suhteliselt pikka maad ainult akude pealt. Isegi terve ringi saame ära teha ilma vooluvõtjateta."

Uute trollide puhul ei pea vooluvõtjate paikasättimiseks isegi kabiinist välja tulema. "Kui sa teed kõik õigesti, sõidad täpselt ruudukese juurde, ei pea kabiinist välja tulemagi."

Kui vanasti õpiti trollijuhiks pool aastat ja veidi hiljem kolm kuud, siis Gritšenko sõnul võib nüüd trollijuhiks saada ühe päevaga.

"Trollides on probleem haisvate inimestega, rahvakeeli pomssidega, kes tulevad trolli lihtsalt magama, välja puhkama. Siis ma küll lähen ja ütlen neile, kuigi me ei tohi kabiinist välja tulla. On inimesi, kes riidlevad, et me ei jõua tipptunnil sihtkohta õigel ajal. Ühistranspordi rajal aga sõidavad kõik, kes tahavad. Kui jõuan peatusesse, siis inimene peatuses näitab mulle kella peale. See ongi selle töö spetsiifika, et pead erinevate inimestega oskama suhelda ja võtma kõike rahulikult. Vanade trollidega sõitmise ajast meenub, et mõnel inimesel polnudki vaja kuskile sõita, ta tuli trolli peale lihtsalt selleks, et juhile halvasti öelda."