Eestlane aitas valida maailma parimaid reklaame: lihtne lahendus paneb silma särama

Eesti reklaamilooja Madis Ots kuulus tänavu esimest korda Cannes Lionsi rahvusvahelise loovusfestivali žüriisse, kus ta hindas maailma parimaid välireklaame. Tema sõnul on kõige keerulisem luua lihtne lahendus, mis paneb silma hetkega särama.

Otsa sõnul on sellesse žüriisse kutsumine tunnustus kogu tema senisele loomingule ning näitab, et rahvusvahelises reklaamimaailmas hinnatakse inimese tööd tervikuna, mitte ainult üksikuid kampaaniaid.

"See sõel, kuidas sinna jõutakse, on ikka erakordselt tihe ja lõpliku valiku teeb žürii president isiklikult. Arvestades seda, et selles valdkonnas on kogu maailma silmad sinna suunatud, siis ta ei saa neid otsuseid kuidagi kergekäeliselt teha," rääkis ta "Vikerhommikus".

Otsa hinnata oli veidi üle kahesaja välireklaami ligi 1400 konkursile esitatud töö hulgast. Tööd jagati erinevate žüriiliikmete vahel nii, et iga lahendus sai mitu sõltumatut hinnangut. Esialgne hindamine toimus veebis, lõplikud otsused sündisid festivali ajal Cannes'is.

Tema sõnul ei olnud tegemist pelgalt punktide jagamisega, sest häid töid tuli sageli vaadata mitu korda. "Juba puhtalt hindamise mõttes tuli neid mitu korda vaadata, sest mingisugusel hetkel tekib sul võrdluspilt järgnevate töödega," märkis Ots.

See tähendas, et mõne töö puhul tuli varasemaid hindeid hiljem korrigeerida. Samas oli palju lahendusi, mida Otsa sõnul võis uuesti vaadata lihtsalt seepärast, et need olid väga hästi tehtud.

Cannes'is hinnatakse korraga nii idee originaalsust, teostust kui ka seda, kas lahendus töötab oma kultuurilises keskkonnas. Rahvusvahelises konkursis ei saa eeldada, et žürii tunneb iga riigi kombeid või tausta, mistõttu tuleb see kampaania tutvustuses lahti seletada. "See kontekst, kuhu ta asetub, on väga oluline," rõhutas Ots.

Kõige olulisemaks peab Ots siiski oskust muuta keeruline mõte võimalikult lihtsaks. Välireklaamiga puutub inimene sageli kokku vaid hetkeks, näiteks autoga mööda sõites. Selle aja jooksul peab sõnum kohale jõudma. Tema hinnangul on just see loovtöö kõige raskem osa.

"Pikalt heietada võiks igasugustel teemadel, aga katsu sa oma mõte lühidalt kokku võtta, kui vaja on," märkis ta.

Otsa sõnul jäi tänavusest konkursist kõige rohkem meelde, kui elegantselt suutsid paljud autorid keerulised mõtted taandada üheks lihtsaks visuaalseks lahenduseks.

"Ma nägin väga palju töid, kus see oli täiesti filigraanselt saavutatud. Tõesti kõige paremas mõttes lihtne lahendus, mis ei tähenda, et on igav lahendus, vaid selline, mis paneb sul silma ühe silmapilguga särama."

Parima välireklaami Grand Prix võitis tänavu Lõuna-Ameerika e-kaubandusettevõtte Mercado Libre kampaania. Ettevõte ostis legendaarse Brasiilia jalgpallistaadioni nimeõigused, kuid tavapärase logopaigutuse asemel muudeti murule niidetud triibud toimivaks triipkoodiks. Seda sai skaneerida nii teleülekandes kui ka staadionil ning vastu saadi sooduskupong.

Otsa sõnul avaldas lahendus muljet just seetõttu, et idee oli ühtaegu ootamatu ja äärmiselt lihtne. "Mina andsin ka maksimumpunktid sellele."

Lisaks kommertslikele kampaaniatele tõi Ots esile Soomes valminud UNICEF-i lahenduse. Digitaalsetel väliekraanidel kuvati reaalajas Ukrainas toimuvad õhuhäired. Kui Ukrainas kõlas sireen, ilmus sama teade ka Soome reklaamiekraanidele.

Otsa sõnul oli tegemist nutika viisiga juhtida tähelepanu sellele, et sõda kestab edasi ning inimesed ei harjuks sellega ära. "See oli hea vahend sõjaväsimusest üle saamiseks ja meenutamiseks, et seal on endiselt abi ja annetusi vaja," märkis ta.