"Saarte lood" autor Elisa Avik: äge on vaadata tuntud asju uue nurga alt

Lühidokumentaalide sarja "Saarte lood" autor Elisa Avik rääkis saates "R2 Päev", et sarjas näidatakse saarel elavate aktiivsete inimeste tegemisi ja tutvustatakse Saaremaa ja Muhumaa olulisi kohti. Aviku sõnul on äge vaadata tuntud asju uue nurga alt.

Saarlaste eluolu kajastamine on Elisa Avikut varemgi huvitanud, sest tema abil jõudsid eetrisse ka populaarse tõsielusarja "Tanel ja kanad" kolm hooaega.

"Saartel on nii palju kogukondi ja inimesi nende sees, kes hoiavad neid elus. Nad teevad seda sellepärast, et tunnevad ise moraalset kohustust ja tahavad teha midagi enda kogukonna heaks. Või keegi on kolinud Saaremaale ja alustab seal millegagi ja tal aidatakse integreeruda, sest saarlane ei võta väga lihtsalt omaks, kui saarele tulevad sisserändajad, sa pead ennast saarlasele tõestama," tõdes Avik, kes on ise Saaremaalt pärit.

Lühidoki sarjas on kümneminutilised lood, mis on piisavalt informatiivsed ja ka emotsionaalsed. "Eesmärk on näidata neid inimesi, kes seal toimetavad."

Üks lugu on näiteks Triigi sadamast. "See on ülioluline värav Hiiumaale Saaremaalt. Minu meelest on äge minna mingisse kohta ja rääkida sellest rohkem kui üht nurkapidi," sõnas Avik.

"Orissaarde kolis üks eesti naine ja tema mees, kes on 20 aastat Šotimaal elanud. Mees rääkis, et ta ei saanud keelest aru, keegi talle ei naeratanud, kohalikus poest ei tehtud temast välja. Kui ta avas oma pitsakoha, võtsid kõik ta kohe omaks ja nende õu on muutunud ka kogukonna kohtumispaigaks. Uude kohta minnes ei ole alati lihtne sisse sulanduda," märkis Avik.

Lühidokumentaalide sari "Saarte lood" jõuab ETV eetrisse juulikuu lõpus pärast jalgpalli maailmameistrivõistluste lõppu.