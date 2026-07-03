BTS-i fänn: kui kord BTS-i maailma satud, siis sinna sa jääd

Kui paljude jaoks seostub Lõuna-Korea menubänd BTS eelkõige edetabelihittide ja väljamüüdud staadionitega, siis pikaaegse fänni Merili Luugi sõnul on selle ümber kujunenud kogukond, mille keskmes on ühised väärtused, heategevus ja kuuluvustunne.

Luuk rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis, et tema huvi Korea kultuuri vastu algas aastaid tagasi. Kuigi BTS ei olnud esimene K-popi ansambel, õnnestus just neil õigel ajal lääne turule murda.

"Nemad lihtsalt olid esimesed, kes hakkasid mingisuguste nurkadega katsetama ja see läks ilmselt ikkagi läänemaailmale ka kõige rohkem peale. Nüüd tehaksegi nalja, et BTS paved the way (sillutas tee - toim)," rääkis ta.

Luugi sõnul on bändi populaarsus isegi suurem väljaspool Lõuna-Koread kui kodumaal. Tema sõnul toodab Korea muusikatööstus pidevalt uusi poiste- ja tüdrukutebände, kuid BTS suutis end neist eristada.

Magistritöö viis BTS-ini

Kuigi Luuk oli Korea kultuuriga tuttav juba varem, sai temast BTS-i fänn 2018. aastal üsna ootamatul põhjusel. Magistritööd kirjutades otsis ta muusikat, mille sõnad ei segaks keskendumist, ning sõbranna soovitas kuulata BTS-i.

Alguses jäi talle kõrva lihtsalt võõras keel, kuid peagi hakkasid huvi pakkuma laulude sõnumid ja nende taust. "Hakkasin lugema nende mõtteid nende sõnade taga ja see läks mulle kuidagi korda."

Huvi kasvas kiiresti sedavõrd suureks, et juba järgmisel aastal käis ta neljal BTS-i kontserdil Singapuris, Pariisis ja Londonis. "Fännid ka ikka alati teevad nalja, et kui sa juba korra sinna maailma satud, siis sinna sa jääd," ütles ta.

Eelarvamused saadavad K-popi fänne

Luugi sõnul tuleb Eestis K-popi fännidel sageli taluda halvustavaid kommentaare. Tema sõnul peetakse neid vahel inimesteks, kes soovivad Korea kultuuri või artistide välimust matkida, kuigi tegelikult see nii ei ole.

Luuk rääkis, et tal tuleb sageli põhjendada, miks ta eelistab kuulata Korea artiste Eesti või lääne muusikute asemel. Samuti kohtab ta suhtumist, et K-popi fänlus on peamiselt noorte naiste hobi ning meeste puhul peetakse seda millegipärast vähem mõistetavaks. Tema sõnul näeb tegelikkus välja teistsugune – kontsertidel on palju ka meesfänne ning nende pühendumus ei erine naiste omast.

Luugi sõnul peitub eelarvamuste taga sageli topeltstandard. "Kui meessoost inimene vaatab jalgpalli, ta vaatab ka kahtkümmet kahte meest seda ühte palli taga ajamas. [Kui mina vaatan] seitset Korea noormeest laval, siis see on nüüd kuidagi imelik," tõi ta võrdluse.

Tema hinnangul suhtutakse lääne popkultuuri nähtustesse hoopis leebemalt. Näiteks tõi ta välja, et Taylor Swifti fännide sõprusekäepaelad pälvisid Eestis palju tähelepanu, kuigi K-popi kontsertidel on omatehtud kingituste jagamine olnud tavapärane juba aastaid.

Kontserdipäev algab hommikul

Vahetult enne intervjuud käis Luuk Madridis BTS-i liikme soolokontserdil ning valmistus sõitma järgmisele kontserdile Londonisse. Tema sõnul algab selline päev fännide jaoks juba hommikul ning suur osa ajast kulub järjekordades ootamisele. VIP-piletiga pääses ta ka heliproovi vaatama, kuid selle nimel tuli veeta kogu päev kontserdialal.

"Kui üldiselt eestlane läheb kontserdile võib-olla kell kuus või pool seitse, siis meie jaoks algas päev hommikul kell kümme ühes järjekorras ja siis teises järjekorras," kirjeldas ta.

Muusikalise elamuse kõrval peab Luuk sama oluliseks kogu kogukonna kogemust. "Ma võib-olla musikaalset elamust ei saanudki, aga ma saingi lihtsalt kaasa laulda nendega ja röökida," muigas ta.