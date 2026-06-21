Muuseumiühingu tegevjuht: mineviku säilitamise kõrval vaatavad muuseumid ka olevikku ja tulevikku

"Euroopa Muuseumide Foorum korraldab Euroopa muuseumid aastauhindade üritust ja järgmisel aastal on ümmargune juubel tulemus, 50 aastat saab täis, seega hästi pikk ja väärikas traditsioon," selgitas Viltrop ja lisas, et muuseumid peavad sinna ise kandideerima. "Nende hulgast valitakse välja nominendid, tänavu valiti välja 34 nominenti, Eestist esitas ennast kaks muuseumi lastemuuseum Miiamilla ja Tartu linnamuuseum ja mõlemad olid ka nomineeritud, Tartu linnamuuseum pälvis pidulikul auhinnatseremoonial žürii äramärkimise."

Ta tõi välja, et Eesti muuseumitel on seal konkursil ka varem hästi läinud: 2008. aastal võitis Eesti Kunstimuuseum peaauhinna ja 2024. aastal Kalamaja muuseumi Silletto auhinna, mis on kogukonnamuuseumite tippauhind. "Nominente on olnud varem ka, kui Kalamaja muuseum võitis, siis oli nomineeritud ka Spordi- ja Olümpiamuuseum, seega võib öelda, et meil on Eestis väga head muuseumid, kus inimesed teevad väga head tööd."

"Peaauhinna noppis sel aastal Aarhusis Taanis asuv Den Gamle By vabaõhumuuseum, mis on linnalise keskkonna muuseum, nad teevad väga tugevasti koostööd kohalike kogukondadega, pööravad tähelepanu, et see oleks väga mitmekesi ja kõigile erinevatele rahvakillukestele ja huvigrupikestele oleks selles muuseumis koht," selgitas Viltrop ja lisas, et samuti on nende jaoks oluline kestlikkus.

"Võime vaielda ja muuseumitöötajad ise ka vaidlevad, et mis on muuseumi kõige tähtsam ülesanne: kas see on kultuuripärandi hoidmine ja säilitamine, mis on kahtlemata oluline, aga teiselt poolt ka uurimustöö tegemine, et mida need kogutud asjad ja lugu meile tegelikult räägib, aga ka töö nende inimestega, kes muuseumisse võiksid tulla," selgitas ta ja mainis, et muuseumi roll, mis lõpuks auhinna võiks tuua, on läbimõeldud tegutsemine ning oma teadmiste ning kogudes oleva vahendamine.

"See ei ole mineviku säilitamine, me peaksime minevikku teadma ja tundma, kust me tuleme, aga kui muuseumid kogukondadega töötavad ja kaasamise viise otsivad, siis vaatavad nad ka olevikku ja tulevikku," tõdes ta ja lisas, et muuseum võib olla väga hea arutelukoht erinevatele huvigruppidele. "See on turvaline ja igapäevaelust natukene eraldi olev iselaadne keskkond."