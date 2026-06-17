Ivar Põllu: armastame varemeid, hävingut ja selle kõige poeetikat

Tartu Uue teatri loovjuht ja lavastaja Ivar Põllu rääkis teatri suveplaanidest, mis viib nad kahe lavastusega Viscosa kultuuritehasesse. Põllu sõnul on tegu täpselt õige paigaga, sest ka teatritrupile meeldivad väga varemed ja sellega seostuv poeetika.

Suveks viib Tartu Uus teater Ülo Soosteri elul põhineva lavastuse "Soosteri koolkond" Hiiumaale. "Kuna see projekt oli viis aastat arenduses, siis otsisime ka Hiiumaalt seda mängupaika. Mõtlesimegi, et teeme suvelavastusena Hiiumaal, aga kuidagi see ei klappinud nii hästi. Samas sai nende otsingute käigus räägitud ka Viscosa kultuuritehasega. Päris suvelavastust ei teinud, tuli välja tudengitega möödunud aasta sügisel, aga pärast esietendust mõtlesime, et seda saab kindlasti Hiiumaale viia ja mis saab parem olla, kui lõpuks toimuksid etendused Ülo Soosterist tema sünnisaarel," rääkis Põllu.

"Saime Viscosasse oma saali, mille peale meie valguskunstnik ja lavastusjuht ütles, et võiks juba teist lavastust ka mängida. "Tuhandenäoline kangelane" ei olnud siis veel esietendunud, aga see sobis ka väga hästi. Ühteaegu on see dessant, aga kuna need mõlemad on juba valmis lavastused, siis see on natukene puhkuse moodi ka," selgitas loovjuht. Mõlemaid lavastusi mängitakse Hiiumaal viis korda.

Viscosa kultuuritehas on Põllu sõnul sürreaalne paik. "Ta on ehitatud mõisa juurde suure kunstsiidi tehasena. Tohutud rahad pandi sinna magama, ehitati maja valmis, algas esimene maailmasõda, nii et seal pole juppigi siidi toodetud. Pärast teist maailmasõda rajati sinna kalatööstus, mis läks sajandivahetusel pankrotti. Ja nagu ikka, kui kuskil on varemed, siis tulevad kultuuriinimesed ja hakkavad seal nokitsema," muigas Põllu.

"Meie armastame ka kangesti varemeid, lagunenud kohti, hävingut ja selle kõige poeetikat, nii et on viimane aeg minna Viscosasse. Kümne aasta pärast on see ilmselt väga klants ja kaunis koht, umbes nagu Aparaaditehas Tartus või Telliskivi Tallinnas," lisas ta.

Lavastusi raamib ka lisaprogramm. "Mõtlesime, et kui inimene on juba nii kaugele sõitnud, siis ta võiks saada midagi veel kogeda. Oleme iga etenduse juurde toonud väikese lisa. Mõnel etendusel on näiteks eelnev vestlus, "Tuhandenäolisel kangelasel" on näiteks Kaur Riisma ja Andreas Aadeliga läbi tehtud "Rännak", mõnel on pärast kohtumine trupiga, mõnel silent disco," selgitas Põllu.

Augustikuus tullakse tagasi Tartusse, et mängida viimaseid kordi lavastust "Tapty1985. Laskumine orgu". Hüvastijätuetendused mängitakse otse südalinna kultuurikeskuse arheoloogiliste uuringute veerel.

"Oleme seal reklaamklippe tegemas käinud ja arvestuste kohaselt peaks arheoloogilised kaevamised olema etenduste ajaks jõudnud umbes kolme-nelja meetri sügavusele. Need on otse meie lava taga. See läheb päris hästi kokku, kui me tegeleme lavastuses mäluarheoloogiaga," tõdes Põllu.