Tõnis Niinemets: autogrammide saamiseks on lapsed head abilised

Spordi- ja olümpiamuuseumis näituse "Niinemetsa spordimuuseum" avanud näitleja ja spordisõber Tõnis Niinemets rääkis "Terevisioonile" oma hobist ning tõdes, et esemetele autogrammide kogumiseks on palju abi lastest, kellele see on samuti põnev tegevus.

9. juunil avati Tartus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi ja näitleja Tõnis Niinemetsa ühine näitus "Niinemetsa spordimuuseum". Väljapanekul saab näha Niinemetsa isiklikust kogust pärinevaid spordiesemeid nii Eesti kui ka rahvusvahelistelt tippudelt.

Niinemetsa hobil on näitleja ja spordifanaatiku enda sõnul kaks alguspunkti. "Üks on see, kust need esemed reaalselt sinuni jõuavad ja mille puhul sa oled otsustanud, et need on piisavalt väärtuslikud, et ma võtan need endale, talletan, presenteerin, raamin ära, mida ma ju ka nende asjadega teen," selgitas Niinemets.

"Teine alguspunkt on kuskil lapsepõlves, kui sa saad aru, mis see sport sinu jaoks tähendab. Tegelik kogumise alguspunkt on vist kuskil seal ajas, kui vennal oli hästi oluline, et oleksid olemas kõik olümpiaraamatud, statistiline osa spordist. Sealt meie spordijälgimine alguse asi. Esemeteni jõudsin ma kuus või seitse aastat tagasi, kui esimesed minu jaoks olulised spordiesemed oli võimalik endale soetada."

"Esimesed asjad olid Epp Mäe maadlustrikoo, Allar Raja Rio olümpia paraadsärk ja samal ajal tuli minu juurde Saskia Alusalu esimene kiiruisu akadeemia särk. Need kõik tulid minu juurde läbi ühe heategevusliku oksjoni. Siis tegin enda jaoks selle tehte ära, et mulle meeldib, kui saan kuidagi läbi spordi midagi ka tagasi anda. Need ei ole lihtsalt kellegi käest küsitud," selgitas näitleja.

Hetkel tegutsevatelt sportlastelt proovib Niinemets õigete esemete peale saada ka autogrammid. Näiteks leiab Niinemetsa kogust Norra lipu, millel on laskesuusatajatest vendade Bøde autogrammid.

"Autogrammide saamiseks on head abilised lapsed, kes fännavad samamoodi sporti. Nende jaoks on see autogrammi küsimine ka põnev tegevus ja natukene eneseületus, peab ikkagi minema suhtlema võõraste inimestega. Need autogrammid küsisime vahetult enne nende viimast võistlust Oslos ning oli võimalik autogramm küsida ja pilt teha," selgitas Niinemets ja lisas, et õnneks on kogu pere väikestviisi kogumisviiruse endale külge saanud.

Niinemetsa kogust leiab ka Eesti koondise väravavahi Karl Jakob Heina isiklikud kindad, samuti autogrammiga, mis on ka kasutuses olnud. "Need jõudsid minuni tänu SOS Lastekülale. Karl Jakob Hein on nendega seotud, mina olen viimased neli aastat seotud olnud ja nemad teadsid, et mul selline omamoodi hobi on. Samas ma ei teagi, kas see on hobi või huvi. Ise arvan pigem, et ma oskan neid asju enda jaoks väga väärtustada," märkis Niinemets.

Kuigi mõned esemed, näiteks särgid või Eneli Jefimova ujumismüts, on Niinemetsal kodus raamituna, siis külla minnes päris muuseumisse ei satuta. "Need saab küll panna seina peale, aga hetkel ei ole veel täit kokkulepet, milline võiks olla see sein, kuhu nad kõik riputada ja kas nad peavad olema kodus niimoodi eksponeeritud," muigas Niinemets.

Näitleja kogust leiab ka korvpallur Luka Dončići Sloveenia koondise võistlussärgi, millelt leiab ka hetkel LA Lakersi ridadesse kuuluva mehe originaalautogrammi. "Meil on perepojaga selline kokkulepe, et kui käime kuskil reisil, kas koos või eraldi, siis kohaliku riigi või klubi korvpalli või jalgpalli särgi toome sealt tagasi. Selle särgi puhul käis abikaasa tööreisil Sloveenias, sattus õhtul rääkima tööalaselt inimestega, kelle isa oli omakorda Luka Dončići isa sõber ja nii edasi. Piisas sellest, et abikaasa teadis Sloveenia laskesuusatajate ja sportlaste nimesid, sloveenid olid väga rõõmsad ja aitasid teda järgmine päev," jutustas Niinemets.

"Ainult muuseum ei pea tegelema spordilugude talletamisega. Mulle meeldib mõelda, et mul ei ole ainult kulda ja karda sportlastelt, vaid ma loodan, et ka sportlastele endale meenuvad nende esemetega, mis minu kätte on kogunenud, mingisugused hetked, mis on talletamist väärt," lisas ta.