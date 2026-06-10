Osale küsitluses: Klassikaraadio kogub kuulajatelt programmi kohta tagasisidet

Küsitlusega kaardistatakse kuulajate eelistusi ja kuulamisharjumusi, tagasisidet saadete ja laiemalt muusikaeelistuste kohta.

"Klassikaraadiol on alati olnud väga eriline side oma kuulajaga. Selleks, et seda hoida ja koos tulevikku vaadata, oleme kokku pannud küsimustiku, mis aitab meil veelgi paremini aru saada Klassikaraadio kuulajate eelistustest," selgitas Klassikaraadio peatotoimetaja Miina Pärn.

Küsimustele vastamine võtab aega vaid seitse minutit, küsimustikku saab täita kas alljärgneval vormil või siinsel lingil.

Vastuseid oodatakse 1. juulini.