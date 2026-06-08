15-aastane mopeedautojuht: tean, et teised liiklejad lähevad mu peale närvi

Türi Põhikooli kaheksanda klassi õpilane Roosi Põllu on ligi aasta aega iseseisvalt mopeedautoga liigelnud. Põllu sõnul pakub see talle palju vabadust, kuigi ta teab, et võib teisi liiklejaid närvi ajada.

OÜ Autosõit Põhja piirkonnajuhi Reelika Rüütli sõnul käsitleb liiklusseadus mopeedi kui kahe-, kolme- või neljarattalist mootorsõidukit, mille raskus ei tohi olla 425 kilogrammi ja mis ei tohiks liikuda kiiremini kui 45 kilomeetrit tunnis.

"Kuna meie hetkel kehtiv liiklusseadus jõustus 1. juulil aastal 2011, siis võeti vastu selline otsus, et sellest hetkest saadik tuleb omada sellise mootorsõiduki juhtimiseks ka vastavat juhiluba. Kuna ei tahetud liiga teha ka inimestele, kes on aastaid sarnaste sõidukitega sõitnud, siis erandina võisid juhiloata mopeedsõidukeid juhtida ka inimesed, kes olid 2011. aasta 1. jaanuaril vähemalt 18 aastat vanad."

"Inimesed, kes olid selleks samaks hetkeks 16- ja 17-aastased, nemad pääsesid lihtsalt teooriaeksami tegemisega. Kõik, kes olid nooremad, peavad tegema täieliku AM-kategooria juhiloa, mõlemad eksamid."

Rüütli sõnul tunnevad noored ennast liikluses mopeedauto roolis päris hästi. "Nad peavad ikkagi läbi 25 teooriatundi, 12 sõidutundi. Sõidutunde on küll tunduvalt vähem kui näiteks B-kategooria juhilubade puhul, aga nad saavad meie kogemuse põhjal selle päris hästi selgeks," tõdes Rüütli.

"Ohutuse mõttes on mopeedauto kaherattalisest mopeedist ohutum, see on stabiilsem. Aga kui võrrelda seda B-kategooria mootorsõidukiga, on neljarattaline mopeed ehitatud alumiiniumraamile, kõik kereosad on plastikust ehk ta ei ole nii ohutu, aga ta on ilusti varustatud turvavööde ja - patjadega," märkis Rüütli ning lisas, et noortel on viimasel ajal tekkinud mopeedautode vastu aina suurem huvi.

Kui noored mopeedauto rooli lasta, tuleb Rüütli sõnul kindlasti arvestada sellega, et sõites liigeldakse tavaliikluses, kus kõik teisedki kogenumad sõidukijuhid. "Tuleb arvestada, et peab hakkama saama liikluses, mis meile väga ei andesta, aga ta on noorele väga hea moodus iseseisvaks liikumiseks," märkis Rüütli.

Türi põhikooli kaheksanda klassi õpilane Roosi Põllu on seda võimalust juba tükk aega kasutanud. "Ma olen mopeedautoga sõitnud peaaegu aasta aega. Teooria eksamit tegin kaks korda. Esimesel korral kukkusin läbi, aga sõidueksami tegin esimese korraga ära," märkis Põllu, kelle vanem õde ja vend samuti omale mopeediload tegid.

"Minu jaoks on see lihtsalt hästi mugav, sest me elame perega maal ja muidu peaksin kogu aeg kooli ja tagasi oma vanematega sõitma. Siis veel enda huviringidesse ka. Endal on mul palju mugavam igale poole sõita," lisas Põllu, kes sõidab mopeedautoga Türi ja Paide vahelt. "Mul on nii palju vabadust. Saan sõpru ka sellega sõita."

Põllu ei ole tundnud, et mopeedautos oleks kuidagi mitte turvaline. "Tunnen ennast päris turvaliselt," tõdes ta ning lisas, et mõnikord on tal teistest liiklejatest kahju. "Tean, et jään neile ette ja sõidan aeglasemalt. Tean, et nad lähevad rooli taga ilmselt minu peale väga närvi. Ma ei saa sinna midagi väga parata, nii et üritan võimalikult tee ääres sõita ja lasen nad mööda."