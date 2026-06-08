ETV-s alustab kodumaine tõsielusari "Patrullis"

Tõsielusari "Patrullis" avab autentse ja ausa pildi patrullpolitseiniku igapäevatööst. Kui palju kõnesid, väljakutseid ja ootamatuid olukordi mahub ühte 12-tunnisesse vahetusse? Suvistel esmaspäevadel võetakse vaataja kaasa väljakutsetele, kus midagi pole lavastatud ja ekraani vahendusel näeb, millist otsustuskiirust ja olukorra tunnetust politseil oma töös vaja läheb.

Sarja iga osa keskmes on 12 tundi kestev vahetus, esimestest väljakutsetest kuni vahetuse lõpuni, aga ka hetked väljaspool tööd. Vaataja saab tuttavaks politseinikega, kellel igaühel on oma taust, kogemused ja lähenemine väljakutsetele.

Esimeses osas minnakse kaasa kogenud patrullpolitseiniku Viktoriga, kes on politseis töötanud üle kümne aasta. Endise treenerina teab ta, et tänaval töötades on vaja sama palju distsipliini ja kannatlikkust kui spordisaalis.

"Patrullis" idee autor ja toimetaja on "Pealtnägija" endine ajakirjanik Piia Osula. Operaatoritena on sarja juures tegevad Kristjan-Jaak Nuudi ja Antti Häkli.

"Patrullis" on ETV ekraanil esmaspäeviti kell 20.