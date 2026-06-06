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ETV eetrisse jõuab Mati Alaverist tõusu ja langust avav dokfilm "Kindral"

Tele
Kindral
Kindral Autor/allikas: pressimaterjal
Tele

6. juunil jõuab ETV eetrisse režissöör Mihkel Ulgi dokumentaalfilm "Kindral", mis avab suusatreener Mati Alaveri tõusu ja languse kaudu seda, kuidas näha ja mõista hukutavaid ambitsioone.

"Kindral" on paljastav dokumentaalfilm mehest, kes oli Eesti suusatamise fenomenaalse tõusu arhitekt ja šokeeriva allakäigu sümbol. "Kindral" on portree treener Mati Alaverist, kes aastakümneid kujundas ainuisikuliselt Eesti suusaspordi edulugu.
Ta ehitas kontrollimatult süsteemi, kus oli ise selle metoodiline, range ja karismaatiline keskpunkt.

"Kindral" on film rahvuslikust enesepetmisest, ideaalide purunemisest ja iidolite moraalsest hukust. Aastate möödudes paljastus läbi erinevate skandaalide Eesti suusatamise suur ja halastamatu vale, mille mõju kontuure on tunda tänaseni. Mati Alaver oli rohkem kui lihtsalt treener, ta oli kindral. Nagu oli ka ta koodnimi salajases rahvusvahelises dopinguvõrgustikus.

Dokumentaalfilmi "Kindral" režissöör on Mihkel Ulk, produtsent Urmo Soonvald. Möödunud aastal valmis ka "Pealtnägijal" kaheosaline dokumentaalfilm "Mati Alaver - valgusest varju".

"Kindral" on ETV eetris 6. juunil kell 21.35.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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