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Armin Kõomägi: luule kasutab edukalt ära tükkideks tükeldatud tähelepanu

Vikerraadio
Foto: Laura Raudnagel/ERR
Vikerraadio

Luuleäpi Lullu looja Armin Kõomägi rääkis Vikerraadios, et luulel on praegu superhead võimalused tähelepanu tükeldatud maailmas hakkama saada. Kõomägi sõnul saab luulesutsaka kätte lühikese süvenemisega, millest arenebki välja luule kirjutamise ja lugemise harjumus.

"Luulel on Eesti ärkamisloos ja eestlaseks olemise tekkimise juures väga oluline koht," ütles kirjanik ja ettevõtja Armin Kõomägi. "Luule oli see, mis meid hingestas. Ka meie rahvuseepos on luule keeles kirja pandud."

Kaasaegne luule omab Kõomägi sõnul inimeste jaoks veidi teistsugust rolli. "Luule ei käi tõrvik käes esirinnas. Kas meil sellist esikäijat kultuuriväljal enam ongi. Kui ma vaatan just nooremaid luuletajaid, siis luule elab Eestis hästi. Eesti luule on mitmekesine, põnev ja arenev," tõi Kõomägi välja.

Eelmise aasta novembris sündis luuleäpp Lullu. "Lullu looja on MTÜ Eesti Jutt. Kirjutamisega on Eestis hästi, aga uuringud näitavad, et lugemine on küll tegevus, mis elab praegu mingit tormi üle. Mulle tundub, et lugemist peaks toetama," sõnas Kõomägi, kes veel eelmise aastani luges ka ise luulet suhteliselt vähe.

"Ka mina olen väikesteks tükkideks tükeldatud tähelepanu ohver. Raske on leida tundi aega, kus lülitan kõik muu välja ja loen näiteks romaani. Samas ma nägin, et olen võimeline näiteks minutiks millelegi keskenduma. Siis käiski krõks, et luulel on ju superhead võimalused praegu sellises tähelepanu tükeldatud maailmas hakkama saada," selgitas Kõomägi, kust sai luuleäpi idee alguse.

"Tekkis küsimus, kuidas inimene saaks regulaarselt luulesutsaka kätte. Raamatupoodi meelitada on inimest raske, aga igaühel on telefon taskus. Anname natuke nagu defitsiitselt, ühe korra nädalas kindlal kellaajal uue sutsaka. Proovime kasvatada harjumust kord nädalas üks minut veeta luule seltsis," meenutas Kõomägi.

"Tänu Lullule olen ma hakanud luulet funktsionaalselt lugema, teiste toimetuse liikmetega otsin tekste, mis võiksid Lullusse sobida. Tunnen ennast luules palju kodusemalt, olen vastuvõtlikum aina laiemale luule keelele, luule avab mind," tõdes Kõomägi, kes on ka ise nüüd mõned luuletused kirjutanud.

"Kogun praegu kihte, kirjutan novelle, juba kolmas aasta keeb minus ühe romaani idee," avas Kõomägi enda tegemisi kirjandusmaailmas. "Ma usaldan aeglust, mul pole kuhugi kiiret."

Tasuta luuleäpi saab kõige hõlpsamalt alla laadida aadressil lullu.ee.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Vikerraadio, saatejuht Maian Kärmas

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