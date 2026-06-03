Käpakäigu korraldaja: loomaomanikud on oma lemmikutega aina enam hädas

Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige Geit Karurahu rääkis "Terevisioonis", et heategevuslik Käpakäik kogub raha hättasattunud loomade abistamiseks. Karurahu sõnul ei saa loomaomanikud oma lemmikutega enam hakkama, põhjused on majanduslikud või on loomal tekkinud käitumisprobleemid, millega omanik toime ei tule.

"Heategevusliku Käpakäigu idee sai alguse Märt Agult, kes selle ideega meie juurde tuli. Eesmärk on korraldada ka koertele midagi toredat nagu inimestel on laulu- ja tantsupidu või igasugused jooksuüritused," ütles Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige Geit Karurahu.

Koerte rongkäik on originaalüritus, mis on toimunud juba 12. korda. "Aastatega on lisandunud veel lemmikloomaala vanalinna päevadel. Toimub ka heategevuslik koertenäitus Match Show, kuhu on oodatud igasugused tõud, olenemata nende suurusest või vanusest," tõdes Karurahu.

"Raha kogume selle jaoks, et aidata loomi, kes abi vajavad. Inimesed on teadlikumaks muutunud, teavitavad rohkem kui 20 aastat tagasi. Teateid tuleb, aga üldpilt on läinud siiski paremuse poole. Hetkel on peamised probleemid, et inimesed ei saa oma loomadega enam hakkama. Kas siis majanduslikult on raske või on loomal tekkinud käitumisprobleemid, millega omanik toime ei tule," selgitas Karurahu.

Selts püüab siis omanikku aidata, et koer saaks siiski oma koju jääda, sest oma kodu on koerale kõige olulisem koht. "Kui see siiski võimalik ei ole, võtame looma oma hoole alla," tõdes Karurahu.

Karurahu sõnul on see siiski hea, kui omanik saab aru, et ta ei saa loomaga hakkama ning loom ei jää aeda keti otsa ega toanurka puuri.

Heategevuslik Käpakäik toimub laupäeval, 6. juunil.