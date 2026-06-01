Maitsetaimede regulaarne lõikamine teeb taime lopsakamaks

Värsked maitsetaimed annavad toidule maitset ja aroomi ning neid on võimalik edukalt kasvatada ka kodusel aknalaual. Tallinna Botaanikaaia metoodiku Tiia Jaanuse sõnul sõltub taimede hea kasv suuresti õigetest hooldusvõtetest, eriti sellest, kuidas taimi lõigata ja kasta.

Jaanuse sõnul ei kahjusta regulaarne lõikamine maitsetaimi, vaid aitab neil hoopis paremini kasvada. Ta selgitas, et näiteks basiiliku lõikekohtadest hakkavad arenema uued võrsed ning taim muutub aja jooksul tihedamaks ja dekoratiivsemaks.

Tema soovitusel tuleks lõigata umbes sentimeeter üle lehekaenla. "Et ei jääks selline nii-öelda toigas püsti ja saate ilusa haruneva taime," märkis ta.

Sama põhimõte kehtib ka poest ostetud maitsetaimede puhul. Jaanuse sõnul on neis pottides tavaliselt rohkem varsi ning seetõttu on ka lõikamisvõimalusi rohkem.

Maitsetaimede kodus kasvatamine võib õnnestuda pikka aega, kuid talve saabudes muutuvad tingimused keerulisemaks. Jaanuse sõnul saab määravaks valguse hulk.

"Kui talv tuleb, siis meil muutuvad ilmad ikkagi hämaraks ja sellist aega enamus maitsetaimedest üle ei taha elada. Valgus muutub kriteeriumiks, mis on taimedele kasulik. Kõige pimedam aeg on maitsetaimedele päris raske," selgitas ta, kuid lisas, et lisavalgustusega võib ka talvine maitsetaimede kasvatamine edukas ettevõtmine olla.

Kastmisvajadus sõltub sellest, millisest keskkonnast taim pärineb ja milliste tingimustega on ta harjunud. Näiteks liivatee eelistab kuivemat kasvukohta ega vaja sagedast kastmist. Basiilik seevastu vajab rohkem tähelepanu.

Jaanuse sõnul on võimalik poest ostetud maitsetaimi ka ise paljundada. Selleks tuleb lõigata taimelt vars ja panna see vette. Mõne aja pärast kasvatab vars juured ning seejärel saab selle mulda istutada.