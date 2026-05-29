Piljarditrikkide äss Juss Saska: mulle pakuvad huvi just trikilöögid

Piljarditrikkide äss, operaator ja visuaalefektide meister Juss Saska rääkis "Ringvaates", et piljardimängus on tema leivanumbriks mitme põrkega löögid ja rekordiks üheksa põrget, enne kui kuul auku jõuab. Saska sõnul on tema eesmärk panna valge kuul liikuma ebaharilikult.

Juba 17 aastat on piljarditrikkide tegemine igapäevane ajaviide Juss Saskale, keda Eestis teatakse pigem režissöör German Golubi Oscariga auhinnatud tudengifilmi "Minu kallid laibad" operaatorina.

"Mu vend mängis enne mind piljardit. Läksin venna järgi trenni ja siis sai see pisik alguse. Vanemast vennast tahad ikka parem olla. Nüüd on seis võrdne, aga vend enam nii palju ei mängi, ma mängin nüüd rohkem," ütles piljardiäss Juss Saska.

"Minu lemmik piljardimängus on show-osa, trikilöögid pakuvad mulle väga huvi. Tahan panna valge piljardikuuli käituma nii, nagu see tavaliselt ei liigu," nentis Saska, kelle leivanumbriks on mitme põrkega löögid.

Saska rekordiks on üheksa põrget, enne kui kuul auku jõuab.

Piljarditrikid on Saska hobi, aga tema tegelik talent on filmide ja muusikavideote fantaasiapiire avardavate visuaalsete efektide teostamine.

Viimatises filmis "Superman" (2025, rezissöör James Gunn), mis vändati Hollywoodis leiduvad kaadrid Tallinnast, mille teostamisel Saska kaasa lõi. ""Superman" filmiti Ameerikas ja meie filmitud kaadrid pandi juurde. Lendasime drooniga vanalinna kohal ja need lisati kaadrile, kus on Supermani kaaslanna ja üks paha tegelane, kes Raekoja platsil maha visati," avaldas Saska hästi hoitud saladuse. "See oli salajane projekt küll, sellega tegutses vähe inimesi, põhitiimis oli viis inimest, kes teadsid, et Tallinnas see toimub."