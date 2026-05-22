Flo Kasearu: kaasaegne kunst peabki inimesi intrigeerima

Tallinna südalinna, Arteri keskuse piirkonda paigutati kunstnik Flo Kasearu ratsamonument, kus on kujutatud Alma-Ostra Oinast. Juhkentali selts ütles monumendi kohta, et nemad poleks kummituslikku monumenti oma piirkonda tahtnud.

"Kolm aastat tagasi oli Vabamus näitus "Ahju tagant välja!", mida kureeris Piret Karro, kes uuris Eesti naisliikumist. Karro kutsus juurde minu, et ma looksin visuaalset materjali näituse juurde. Ma tulin välja mõttega teha väikesed ratsamonumendi kavandid kõikidele neile naistele, keda kuraator erinevatest ajastutest välja oli valinud," selgitas Flo Kasearu. "Mina olen kontseptuaalne kunstnik ja mulle hästi meeldivad sellised veidrad, nihkega ja intrigeerivad kontseptsioonid."

Kasearule tundus, et rääkides naistest, kellel on Eesti ajaloos väga oluline roll olnud, siis meil on vaja tasakaalu ja et naismonumente oleks linnaruumis rohkem. "Just selles väga klassikalises formaadis. Kõik saavad aru, et see on ratsamonument, hobuse seljas on keegi aupaklik inimene ja see tõstab seda inimest seal peal," selgitas kunstnik.

"Ka mina polnud Alma-Ostra Oinase nime enne kuulnud, kui kuraator Karro tegi selle uurimuse ja tõstis tema nime välja. Oinas sündis 1896. aastal. Monumendil on kirjas ka üks tsitaat tema kaasaegselt Marta Lepalt, kes on öelnud, et Alma-Ostra Oinas on Eesti Jeanne d'Arc. Monumendil hoiab Oinas käes seelikut. Toimus pruunseelikute mäss, skandaal, kuna Alma käis Puškini koolis, kus tüdrukud kandsid pruune seelikuid, naised mässasid seal vabaks naiseks olemise eest ja Alma visati koolist välja. Seepärast tunduski, et on äge, kui ta hoiab käes seelikut, mitte lippu," selgitas Kasearu.

Kunstniku sõnul on Arteri keskuse piirkond väga eriline. "Maja ees on minu kaheksa väikest pronksi valatud monumenti. Maja taga hoovis on suur uusehitis, vanad paneelmajad, kirik, pargiala ja parkla. Seal on nii mitmekesine eklektika, ja nüüd on ratsamonument ka veel," nentis Kasearu. "See on monumendile suurepärane asukoht."

Kuju puhul Kasearu realismi ei taotlenud. "Ma töötan erinevate meediumitega. Sellist monumenti ma varem pole teinud, aga see oli nii põnev, tahad ju endale väljakutseid. Siis mulle anti selline kohupiimalaadne pahtel. Sellepärast see kuju ongi selline mudruline," tõi kunstnik välja.

Inimeste pahameele kohta ütles kunstnik, et igaühel on õigus oma arvamusele. "Kunst peabki tekitama mingit arvamuste paljusust ja diskussiooni. Igasugune muutus avalikus ruumis võtab aega. Minu õppejõud Kaido Ole rääkis kunagi, et kui keegi temalt küsib, millist kunsti osta, siis tema soovitab osta kunsti, mis võib-olla pole veel sinu tasemel, aga võib-olla sa kümne aasta pärast jõuad sinna, et see on väga hea kunst. Võib-olla tuleks kaasaegsest kunstist rohkem saateid teha, et saaks teemasse sisse minna või rohkem näitustel käia. Igasuguseid variante on, kuidas kaasaegse kunstiga rohkem sina peal saada," muheles Kasearu.