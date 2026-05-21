Pedaja: lapsena polnud huvi uurida, miks vanaemal on krossikarikad kapis

Muusik Mick Pedaja rääkis "Terevisioonis", et lapsena ei olnud tal suurt huvi uurida, miks tema vanaemal Laine Hansaril on motokrossi karikad kapis, aga nüüd tunneb ta oma esivanemate lugude vastu nii erilist huvi, et nendest sai inspiratsiooni ka tema hiljuti ilmunud viies täispikk album.

"Ma ei ütleks, et see muusika on melanhoolne, pigem eluliselt positiivne. Ma isegi nimetaks seda žanri happy-sad (õnnelik-kurb-toim)," ütles muusik Mick Pedaja, kellel ilmus viies täispikk album "Light On Our Back", mis on inspireeritud vanavanematest ja lapsepõlvemälestustest.

Pedaja sõnul on Rapla lapsepõlvemälestused tema jaoks hingeminev teema. "Albumi nimilugu "Light On Our Back" on inspireeritud mu vanavanematest ja minu abikaasa Angeelia vanaisast, kes oli kalur."

Pedaja vanaema Laine Hansar oli edukas krossisõitja. "Ta on väga äge naine. Ma veetsin hästi palju aega suvel lapsena vanaema juures. Ta on mulle nagu teine ema. Lapsena vaatasin vanaema motokrossi karikaid riiulitel ja ei olnud seda tunnet, et tahaks küsida, aga nüüd on küll selline tunne, et tahaks rohkem teada oma sugupuust," tõdes Pedaja.

Ka Pedaja fotograafiahuvi sai alguse lapsepõlvest. "Kuna ma olen Kehtnas ja Raplas kasvanud, siis seal sai iga päev looduses käidud. Teise vanaema juures sai aiatöid tehtud. Meenuvad ka vanematega tehtud väljasõidud, kus ma kuulasin muusikat. Klapid olid peas ja alati vaatasin loodust," tõi muusik välja.

