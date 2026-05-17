Eestist hindas Eurovisiooni seitsmeliikmeline eriilmeline žürii

Karl Killing Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eurovisiooni finaalis on lisaks rahvahäältele võitja selgumisel kaalu ka professionaalse žürii arvamusel. Eestist hindas võistlust seitsmeliikmeline eriilmeline žürii.

Eestist kuulusid žüriisse:

Alexander Makarov – koreograaf ja tantsija, üks Tommy Cashi "turvameestest"
Eva Palm – kontserdikorraldaja ja Live Nationi juht (žürii esinaine)
Inger – muusik
Isabella Runge – muusik, "Klassikatähtede" osaleja
Kaidi Klein – telesaadete toimetaja (sh mitmed muusikasaated)
Karl Killing – muusik ja muusikaprodutsent
Sebastian Koljak – teleülekannete režissöör (sh Eesti Laul)

Eestist hindas Eurovisiooni seitsmeliikmeline eriilmeline žürii

