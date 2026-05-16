Otse kell 22: kes pärjatakse 70. Eurovisiooni lauluvõistluse võitjaks?

Eurovisiooni lauluvõistluse finaalis astub lavale 25 riiki: Taani, Saksamaa, Iisrael, Belgia, Albaania, Kreeka, Ukraina, Austraalia, Serbia Malta, Tšehhi, Bulgaaria, Horvaatia, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Moldova, Soome, Poola, Leedu, Rootsi, Küpros, Itaalia, Norra, Rumeenia ja Austria. Eesti finaali ei pääsenud.

Lisaks finalistidele astuvad juubeliaasta puhul publiku ette mitmed legendaarsed eurolaulikud. Nii saab teiste hulgas kaasa elada nii Lordile, Ruslanale kui ka Erika Vikmanile.

70. lauluvõistluse võitja selgub televaatajate ja žürii häälte tulemusena. Kuigi Eesti finaalis ei võistle, saavad eestlased oma lemmikutele hääle anda. Hääletada saab nii helistades, sõnumit saates kui ka Eurovisiooni ametlikus mobiilirakenduses. Ühe riigi poolt saab hääletada maksimaalselt kümme korda.

Eurovisiooni suurejoonelise finaalkontserdi otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i portaalis laupäeval, 16. mail kell 22. Ülekannet kommenteerib Marko Reikop. ETV2 kannab võistlus üle viipekeelse tõlkega.

ETV vaatajad saavad lauluvõistlusele kaasa elada juba kell 21.35 algava sissejuhatava saatega "Kuidas valmistutakse Eurovisiooniks Viinis".