Bombillaz: püüame Eestisse kogu aeg päikest juurde tuua

Muusik Kill Kaare rääkis "Terevisioonis", et Bombillaz on tegutsenud 20 aastat ja järgmisel aastal valmib uute lugudega plaat "Rohepööre". Muusik Arno Kalbuse sõnul otsivad nad inspiratsiooni maailmamuusikast ja püüavad Eestisse kogu aeg päikest juurde tuua.

"19 aastat tagasi sai Bombillaze esimene lugu "Raggamasta" Raadio 2 eetrisse lastud," ütles Kill Kaare ansamblist Bombillaz.

Muusik Arno Kalbuse sõnul tuleb nende pöörane energia sellest, et nende ümber on toredad inimesed, vahva seltskond ja süvenev huvi muusika vastu. "Otsime muusikat maailma erinevatest nurkadest. Me Bombillazega üritame Eestisse kogu aeg päikest juurde tuua," sõnas Kalbus.

20 aasta vältel on bänd Kaare sõnul kogu aeg tegutsenud, aga viimastel aastatel rahulikumalt ja andnud mõned kontserdid aastas.

Bändi muusika selle aja jooksul eriti muutunud ei ole. "Me teeme seda võib-olla veel pareminigi. Õpid kogu aeg juurde ja inspiratsiooni saab igalt poolt," tõi Kaare välja, kes rändab maailmas palju ringi.

Bändi muusikud käivad tihti Indias, õpivad India ja Aafrika muusikat.

"Mind tohutult inspireerivad India tänavamuusikud," sõnas Kalbus. "Tänaval tegutsevad lausa trummiorkestrid."

"Trummid ilmuvad tänavale, sa kuuled neid juba kaugelt, jooksed ka tänavale ja oled hetkega ise ka osa sellest festivalist," nentis Kaare.

Kalbuse sõnul on tema teine nimi Ornu Maharaj, mille juured on samuti Indias. "Kunagi õppisin Indias trumme ja elasin ühes tantsustuudios, mille õpetaja ei suutnud mu nime õigesti hääldada, vaid ütles kogu aeg Ornu. Lõpuks pani ta mu nimele juurde tiitli Maharaj ehk kuningas. Sealt see nimi mulle külge jäi," meenutas Kalbus.

Kill Kaare sai oma nime Baba ajal, mil ta õppis Buškaari muusikakoolis koos väikeste lastega. "Kuna ma olin suur mees suure habemega, hakkasid lapsed hüüdma mind Babaks," meenutas Kaare.

Sünnipäevaks valmib bändil ka plaat, mida Kaare sõnul tasapisi juba salvestatakse. "Järgmiseks aastaks on uus plaat "Rohepööre" valmis," tõdes Kaare.

