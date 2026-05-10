Eeva Talsi: ilma emade toeta me muusikutööd teha ei saaks

"Hommik Anuga" stuudios oli külas ansambel Curly Strings. Bändi solist Eeva Talsi märkis, ema hoolitsust on tähtis tajuda ka täiskasvanuna, sest ilma emadeta nad bändikarjääri teha ei saaks.

Curly Strings tähistas emadepäeva spetsiaalselt emadele valminud looga "Kevadlilled emale". "Olles nüüd juba seitse aastat ema, siis hakkasin mõtisklema selle peale, et see on ikka väga suur ja intensiivne kogemus. Mõtlesin tagasi oma ema peale, kui ma ise väike olen. Sellest tekkis hästi suur soov kirjutada üks laul, millega ma saaksin tänada oma ema ja ühtlasi ka kõiki teisi emasid, kes meid üles kasvatavasid," rääkis bändi solist Eeva Talsi.

"1990. aastad oli aeg, mil emad tegid tihtipeale tööd, aga samas kasvatasid ka lapsi. Tänapäeval on vanemlus abikaasade vahel rohkem ära jaotatud. Mulle tundub, et toona oli see üpris tavaline, et ema pidi suutma kõike teha. Nagu superkangelane. Sellepärast see laul sündis," selgitas ta.

Talsi tõdes, et tänase muusikukarjääri eest on ta emale suure tänu võlgu. "Mina tajun väga suurt tuge enda ema poolt. Seni on ta alati ikka number üks, kes alati toetab, kui midagi on. Toob, viib, teeb. Villu (Talsi, toim.) ema samamoodi. Ilma nende toeta me seda tööd teha ei saaks. See on väga tähtis tajuda isegi täiskasvanuna seda ema hoolitsust," märkis Talsi.

Bändi värske singli sõnade autor on Leelo Tungal. "Mul on hea meel, et me selle laulu koos valmis saime. Kirjutasin Leelole kirja selle meloodia ja oma lapsepõlvemälestusi, mida ma tahaks laulu sisse panna. Naljatledes räägime oma vahel, et Leelo Tungal on nagu minu AI. Tema saadab mulle sisendi peale imelised sõnad vastu," lisas Talsi.