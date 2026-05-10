X!

Eeva Talsi: ilma emade toeta me muusikutööd teha ei saaks

Hommik Anuga
Foto: Ken Mürk/ERR
Hommik Anuga

"Hommik Anuga" stuudios oli külas ansambel Curly Strings. Bändi solist Eeva Talsi märkis, ema hoolitsust on tähtis tajuda ka täiskasvanuna, sest ilma emadeta nad bändikarjääri teha ei saaks.

Curly Strings tähistas emadepäeva spetsiaalselt emadele valminud looga "Kevadlilled emale". "Olles nüüd juba seitse aastat ema, siis hakkasin mõtisklema selle peale, et see on ikka väga suur ja intensiivne kogemus. Mõtlesin tagasi oma ema peale, kui ma ise väike olen. Sellest tekkis hästi suur soov kirjutada üks laul, millega ma saaksin tänada oma ema ja ühtlasi ka kõiki teisi emasid, kes meid üles kasvatavasid," rääkis bändi solist Eeva Talsi.

"1990. aastad oli aeg, mil emad tegid tihtipeale tööd, aga samas kasvatasid ka lapsi. Tänapäeval on vanemlus abikaasade vahel rohkem ära jaotatud. Mulle tundub, et toona oli see üpris tavaline, et ema pidi suutma kõike teha. Nagu superkangelane. Sellepärast see laul sündis," selgitas ta.

Talsi tõdes, et tänase muusikukarjääri eest on ta emale suure tänu võlgu. "Mina tajun väga suurt tuge enda ema poolt. Seni on ta alati ikka number üks, kes alati toetab, kui midagi on. Toob, viib, teeb. Villu (Talsi, toim.) ema samamoodi. Ilma nende toeta me seda tööd teha ei saaks. See on väga tähtis tajuda isegi täiskasvanuna seda ema hoolitsust," märkis Talsi.

Bändi värske singli sõnade autor on Leelo Tungal. "Mul on hea meel, et me selle laulu koos valmis saime. Kirjutasin Leelole kirja selle meloodia ja oma lapsepõlvemälestusi, mida ma tahaks laulu sisse panna. Naljatledes räägime oma vahel, et Leelo Tungal on nagu minu AI. Tema saadab mulle sisendi peale imelised sõnad vastu," lisas Talsi.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Hommik Anuga"

Samal teemal

Keskkonnakuu

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

09.05

Tiina Tauraite: ma ei räägi enam kunagi rolliks valmistumisest avalikult

11:38

Evelin Võigemast: olen lapsi kasvatanud võrdselt positsioonilt, mitte ülevalt alla

08.05

Galerii: Mai Mikiveri ärasaatmine Pärnamäel

09.05

Euroopa päeva vaheklipid: taastuvenergia

07.05

Kirna mõisapargi külastajaid ootab tänavu ligi 150 tulbisorti

09.05

Video: Vanilla Ninja suur šnitslitegu Viinis

01.05

Kaamera ees sooleuuringu läbinud: tahan inimeste hirmu vähendada

09.05

Vaata uuesti: erisaade "Vanilla Ninja. Suhkrust ja terasest"

08.05

Florian Wahl: Putinil tuleb stressirohkem päev kui mul

02.05

Elektrik: vooluvõrku jäetud laadija kasvatab elektriarvet ja võib põlema minna

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo