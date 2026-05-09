X!

Euroopa päeva vaheklipid: taastuvenergia

Tele
Foto: ERR
Tele

ETV Euroopa päeva kontserdi ülekandeks valmisid spetsiaalsed vaheklipid. Esimene neist vaatab humoorikalt otsa taastuvenergiale.

Klippide stsenaristiks, lavastajaks ja ühtlasi ka peaosatäitjaks on Andres Kõpper ehk Noep, kes huumorivõtmes lavastatud klippides arutleb Euroopa Liidu ja euroopaliku mõttelaadiga seotud teemade üle nagu vaba ajakirjandus, taastuvenergia, regionaalne areng, taristu jms.

Kõpperi esituses jõuavad vaatajani kuus värvikat karakterit. Teistes osades löövad kaasa Helgi Sallo, Ott Kiivikas, Ott Lepland ja Robert Linna.

Klippide operaator on Kristjan-Jaan Nuudi, kostüümikunsnik Liis Plato, produtsent Helen Valkna.

Euroopa päeva kontserdi ülekanne hakkab ETV-s laupäeval kell 18.45. Lavale astuvad Ott Lepland ja Tanja Mihhailova koos Narva Linna Sümfooniaorkestriga, Noep, Lexsoul Dancemachine, An-Marlen ja Boipepperoni ning Clicherik ja Mäx.

Kohapealset melu vahendavad Heleri All ja Johannes Tralla.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Keskkonnakuu

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

08.05

Galerii: Mai Mikiveri ärasaatmine Pärnamäel

07.05

Kirna mõisapargi külastajaid ootab tänavu ligi 150 tulbisorti

07.05

Video Ninjade teisest lavaproovist: Eurovisiooni laval on väga hea tunne

08.05

Florian Wahl: Putinil tuleb stressirohkem päev kui mul

08.05

Algasid spioonidraama "Reetur" viimase hooaja võtted

02.05

Elektrik: vooluvõrku jäetud laadija kasvatab elektriarvet ja võib põlema minna

08.05

Suurbritannia suursaadik Ross Allen: jään igatsema Eesti vaikust ja rahu

01.05

Kaamera ees sooleuuringu läbinud: tahan inimeste hirmu vähendada

08.05

Kahenädalane vasikas, sinine küülik ja kääbuskukk kutsuvad lapsi laadale

08.05

Toidublogija Aston Randen: datli carpaccio on emadepäevaks hõrk amps

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo