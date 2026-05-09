Euroopa päeva vaheklipid: taastuvenergia

Klippide stsenaristiks, lavastajaks ja ühtlasi ka peaosatäitjaks on Andres Kõpper ehk Noep, kes huumorivõtmes lavastatud klippides arutleb Euroopa Liidu ja euroopaliku mõttelaadiga seotud teemade üle nagu vaba ajakirjandus, taastuvenergia, regionaalne areng, taristu jms.

Kõpperi esituses jõuavad vaatajani kuus värvikat karakterit. Teistes osades löövad kaasa Helgi Sallo, Ott Kiivikas, Ott Lepland ja Robert Linna.

Klippide operaator on Kristjan-Jaan Nuudi, kostüümikunsnik Liis Plato, produtsent Helen Valkna.

Euroopa päeva kontserdi ülekanne hakkab ETV-s laupäeval kell 18.45. Lavale astuvad Ott Lepland ja Tanja Mihhailova koos Narva Linna Sümfooniaorkestriga, Noep, Lexsoul Dancemachine, An-Marlen ja Boipepperoni ning Clicherik ja Mäx.

Kohapealset melu vahendavad Heleri All ja Johannes Tralla.