Galerii: Mai Mikiveri ärasaatmine Pärnamäel
Reedel, 8. mail toimus Tallinnas Pärnamäel Eesti Rahvusringhäälingu pikaaegse töötaja Mai Mikiveri ärasaatmine, kes lahkus meie hulgast 93-aastaselt 30. aprillil.
Mikiver sündis 1933. aastal Tallinnas. Kasvas ja kooliteed alustas Mikiver Loksal, kus ta vanemad olid õpetajad.
1968. aastal kutsuti Mikiver tööle Eesti Televisiooni Eesti Reklaamfilmi toimetajaks, kus Mikiver toimetas igaõhtuseid reklaamsaateid.
1993. aastal hakkas Mikiver seoses ETV struktuurimuutustega tööle lavastusosakonna rekvisiitorina, hooldades kõiki stuudiokujunduses kasutatavaid esemeid.
2003. kuni 2006. aastani töötas Mikiver ETV valveadministraatorina. 2006. aastast töötas Mikiver aga Eesti Televisiooni muuseumis assistendina.
Toimetaja: Neit-Eerik Nestor