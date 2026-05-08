Galerii: Mai Mikiveri ärasaatmine Pärnamäel

2003. kuni 2006. aastani töötas Mikiver ETV valveadministraatorina. 2006. aastast töötas Mikiver aga Eesti Televisiooni muuseumis assistendina.

Mikiver sündis 1933. aastal Tallinnas. Kasvas ja kooliteed alustas Mikiver Loksal, kus ta vanemad olid õpetajad.

Reedel, 8. mail toimus Tallinnas Pärnamäel Eesti Rahvusringhäälingu pikaaegse töötaja Mai Mikiveri ärasaatmine, kes lahkus meie hulgast 93-aastaselt 30. aprillil.

