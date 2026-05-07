Andrus Kivirähk: eestlase koht ongi olla pidevalt Tammsaare maailmas

Andrus Kivirähk veedab palju aega Tammsaare maailmas. Eelmisel aastal esietendus Draamateatris "Kõrvaltegelased", nüüd jõudis sama teatri proovisaali Tammsaare "Tõe ja õiguse" 5. osa põhjal kirjutatud dramatiseering, mille kirjutas Kivirähk.

"Eestlase koht ongi olla pidevalt Tammsaare maailmas. Eks ma olen kogu aeg seal olnud, aga nüüd on kuidagi kuhjunud need asjad, et olen Tammsaarega veidi süvenenumalt tegelenud ja midagi on ka päevavalgele jõudnud, muidu ma loen vaikselt ja omaette. Mulle meeldib Mihkel Muti ütlus, et aeg-ajalt tuleb Tammsaaret lugeda, sest siis saad aru, mis on hea kirjandus. Muidu sa mõtled, et see, mida kriitikud kiidavad, ongi hea, aga siis loed Tammsaaret ja saad aru, et latt on hoopis kõrgem, nii et tema maailmas tasub olla," selgitas Kivirähk.

Kunstinäitusel ""Tõde ja õigus" 100. Sada pilku romaanile" saab näha saja kunstniku töid "Tõe ja õiguse" esimese osa ainetel. "Marko Mäetamme pilt mulle kohutavalt meeldib, sest see seostub mõistega väike ajalugu. Kui suur ajalugu tegeleb kuningate, keisrite, paavstide ja sõdadega, siis väike ajalugu räägib lihtsa inimese elust, mis toimub kuskil külas. Mulla sees on kõik palju toredam ja lõbusam, siin on vihmaussid ja kõik on rõõmsate nägudega. Siin toimub üks lustlik sahmerdamine. Kui me lähme väga diibiks kätte, võime öelda, et mullaks me peame kõik saama ja võib-olla on siin kuskil ka osake Jussi, aga ka temal on siin hea olla," nentis kirjanik. "See pilt annab "Tõe ja õiguse" esimesest osast palju elutervema ja optimistlikuma pildi."

Kivirähki sõnul on Kaido Olel väga suurejooneline ja uhke pilt, kus on Sauna-Madise kaevatud kraav. "Viiendaks osaks on see sirge ja uhke kraav kokku varisenud. Nii et see pilt mingis mõttes kujutab ka seda hiilgavat tühja tööd, mida inimene on võimeline tegema. Sauna-Madise tervis läks ka selle kraavi pärast tuksi. Selles mõttes on see väga kurb pilt."

"Tõde ja õigus" on kirjaniku sõnul äärmiselt sündmusterohke. "Seal toimuvad mõrvad, tapmised, tulistamised ja abielurikkumised. Möllu on seal väga kõvasti," tõdes Kivirähk.

"Tammsaare maailm on rikas, sealt on nii palju võtta. Selles dramatiseeringus, mis Draamateatris välja tuleb, käisin ma mööda Indreku rada, aga sealt saaks teha palju väikesi näitemänge nagu ma tegin Karini ja Pearuga. Viiendast osast saaks näitemängu teha sellisest tegelasest nagu sulane Ott, kes on Vargamäe Casanova, üritades kolme naisega korraga kurameerida ja lõpuks maha lastakse," muheleb Kivirähk. "Klassikuid tulebki tolmust puhtaks pühkida, sest inimestele jääb mulje, et mis on vana, see on igav. Tegelikult on vanad kirjanikud kõik asjad juba ära öelnud."

Kunstinäituse piltidest saavad "Tõe ja õiguse" esikaanepildid. "Meie eesmärk on anda nende samade teoste põhjal välja sada "Tõde ja õigust", millel igaühel on erinev kaas," ütles Tallinna Kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino. "Jätan saladuseks selle kunstniku, kes ütles, et ma osalen sellel näitusel, aga raamatut ei loe."