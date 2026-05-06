Jupiter on enim soovitatud voogedastuskeskkond Eestis

NPS (net promoter score) soovitusindeksi uuring kaardistab, kuivõrd soovitaksid inimesed erinevaid ettevõtteid oma sõpradele ja tuttavatele. Kui Lux Express ja Rahva Raamat on edetabeli eesotsas juba neljandat aastat järjest, siis uue tulijana jõudis üldises pingereas kõrgele kuuendale kohale ERR-i voogedastuskeskkond Jupiter. Seejuures jagas Jupiter vanusegrupis 35- kuni 49-aastased eestlased üldedetabelis esikohta Rahva Raamatuga.

Voogedastusplatvorme kaardistati uuringus esimest korda ja võrdluses teistega oli ERR-i Jupiter seal selgelt liider, edestades seejuures nii rahvusvahelisi suurplatvorme nagu Netflix ja HBO või kodumaised tegijaid Go3 või TeliaTV. Jupiter oli esikohal kõikides vanuserühmades.

Kui voogedastusplatvormide keskmine tulemus oli uuringus 14, siis Jupiteri soovitusindeks oli keskmisest kolm korda kõrgem, 43. Jupiteri puhul tõid vastajad välja mitmekesist sisu, mugavat kasutajakogemust, lisaks sarjadele ja filmidele ka rikkalikku arhiivivalikut. Kodumaise sisu kõrval toodi positiivselt esile ka Euroopa ja Skandinaavia filmide valikut.

Emori soovitusindeksi NPS uuring mõõdab klientide reaalsetel kogemustel põhinevat soovitushinnangut. Uuringus oli 66 ettevõtet, mille puhul vastajate arv ületas 50 piiri. Emor viis uuringu läbi veebiküsitlusena perioodil 3. märts kuni 24. märts 2026. Kokku osales uuringus 2096 Eesti elanikku vanuses 16 kuni 74 eluaastat. Vastajatelt küsiti uuringu käigus, kui tõenäoliselt soovitaksid nad ühe või teise ettevõtte teenuseid oma sõpradele-tuttavatele.