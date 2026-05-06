X!

Jupiter on enim soovitatud voogedastuskeskkond Eestis

Varia
Jupiter telefonis
Jupiter telefonis Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Varia

Eesti elanikud soovitaksid voogedastuskeskkondadest sõpradele enim rahvusringhäälingu Jupiteri, näitab Emori poolt läbi viidud soovitusindeksi (NPS) uuring.

NPS (net promoter score) soovitusindeksi uuring kaardistab, kuivõrd soovitaksid inimesed erinevaid ettevõtteid oma sõpradele ja tuttavatele. Kui Lux Express ja Rahva Raamat on edetabeli eesotsas juba neljandat aastat järjest, siis uue tulijana jõudis üldises pingereas kõrgele kuuendale kohale ERR-i voogedastuskeskkond Jupiter. Seejuures jagas Jupiter vanusegrupis 35- kuni 49-aastased eestlased üldedetabelis esikohta Rahva Raamatuga.

Voogedastusplatvorme kaardistati uuringus esimest korda ja võrdluses teistega oli ERR-i Jupiter seal selgelt liider, edestades seejuures nii rahvusvahelisi suurplatvorme nagu Netflix ja HBO või kodumaised tegijaid Go3 või TeliaTV. Jupiter oli esikohal kõikides vanuserühmades.

Kui voogedastusplatvormide keskmine tulemus oli uuringus 14, siis Jupiteri soovitusindeks oli keskmisest kolm korda kõrgem, 43. Jupiteri puhul tõid vastajad välja mitmekesist sisu, mugavat kasutajakogemust, lisaks sarjadele ja filmidele ka rikkalikku arhiivivalikut. Kodumaise sisu kõrval toodi positiivselt esile ka Euroopa ja Skandinaavia filmide valikut.

Emori soovitusindeksi NPS uuring mõõdab klientide reaalsetel kogemustel põhinevat soovitushinnangut. Uuringus oli 66 ettevõtet, mille puhul vastajate arv ületas 50 piiri. Emor viis uuringu läbi veebiküsitlusena perioodil 3. märts kuni 24. märts 2026. Kokku osales uuringus 2096 Eesti elanikku vanuses 16 kuni 74 eluaastat. Vastajatelt küsiti uuringu käigus, kui tõenäoliselt soovitaksid nad ühe või teise ettevõtte teenuseid oma sõpradele-tuttavatele.

Toimetaja: Karmen Rebane

Erisaade

Keskkonnakuu

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

28.01

Kõrivähki põdenud Raul Vaiksoo: olen elanud kolme inimese elu

04.05

Pildid esimesest lavaproovist: Vanilla Ninja üllatab Eurovisioonil uue lavasõuga

02.05

Elektrik: vooluvõrku jäetud laadija kasvatab elektriarvet ja võib põlema minna

15:08

Jupiter on enim soovitatud voogedastuskeskkond Eestis

15:06

Tõnu Kaljuste: lapsena tassis ema mind iluuisutamise ja balletitrenni

10:06

Harriet Toompere: see on mu lemmikaeg, kui loen Põrsas Peppa multikat sisse

05.05

Eesti teatri ema Maret Oomer: ma pole kunagi näitlejaks tahtnud saada

05.11

Nele-Liis ja Raul Vaiksoo on koos saanud mitmeid elu õppetunde

01.05

Kaamera ees sooleuuringu läbinud: tahan inimeste hirmu vähendada

09:11

11-aastane talendisaate võitja Mai Ringo: mind kõnetavad tõsised laulud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo