ETV-s linastub tänavu Oscari võitnud dokfilm "Härra Eikeegi Putini vastu"

ETV-s linastub "Välisilma dokis" sel aastal Oscari võitnud dokumentaalfilm "Härra Eikeegi Putini vastu", mis räägib Vene väikelinnas elavast õpetajast, kes nihutab piire, kui kaugele ta on valmis minema, et suure süsteemi vastu võidelda.

Film räägib Vene väikelinnas elavast õpetajast, kes ei suuda enam kõrvalt vaadata, kuidas pärast Ukraina täiemahulise sõja algust muutub ka haridussüsteem tasapisi propagandamasinaks ning ta otsustab seda kõike hakata üles filmima.

Vaiksest dokumenteerimisest saab filmi režissööri ja peakangelase Pavel Talankini jaoks lõpuks suurem võitlus, kus ta nihutab pidevalt piire, kui kaugele ta on valmis minema, et suure süsteemi vastu võidelda.

Pavel "Paša" Talankin on liberaalsete vaadetega ja laste armastatud õpetaja Karabašis Venemaal. Ta on oma kodumaa patrioot selle kõige õilsamas tähenduses - Paša armastab oma kodukohta ja tööd koolis. 2022. aasta veebruaris otsustab Vladimir Putin algatada täiemahulise invasiooni Ukrainasse ja mõne aja pärast muudab ta Venemaa haridussüsteemi riigi propagandamasina osaks. Sellest tingituna viskab Pasha peaaegu (töö)mütsi nurka ja tahab end süsteemist eemaldada, kuid saatus viib ta kokku Taani filmitegija David Borensteiniga.

Dokumentaalfilm ""Härra Eikeegi Putini vastu" on ETV eetris esmaspäeval, 4. mail kell 22.10.