HÕFF-i heategevuslikul oksjonil läheb müügile pruudi käsi ja klounide ninad

"Oksjonil pole ainult õudusfilmide asjad. Algas see oksjon küll nii, et ainult nendest filmidest, mis olid ekraanil, olid meile antud esemed, aga seekord on kogu Eesti filmitegijate tublimik pannud välja eelmisel aastal ekraanile jõudnud filmidest välja toredaid asju," ütles Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali oksjoni läbiviija Mart Sander.

Oksjonil on klounipaari Piip ja Tuut punased ninad, mis on pärit dokumentaalfilmist "Minu pere ja muud klounid". "Paljude jaoks on kloun peale päikeseloojangut üks kõige õudsem tegelane, aga Piip ja Tuut on kahtlemata kõike muud kui õudsed, nemad on õudselt positiivsed," tõdes Sander. "Mõtle kui õudne, kellegi nina on müügis."

Müügile tulevad ka Heiki Ernitsa annetatud animafilmide "Leiutajateküla Lotte" ning "Tom ja Fluffy" unikaalsed originaalkaadrid. "Nendega saab luua uut narratiivi," lisas Sander.

Alghinnad on Sanderi sõnul oksjonil väga väikesed, et luua inertsi. "Mõttetu on Eestis panna alghinnaks 500, et nii teeme rohkem head, sest siis ei tule eriti keegi kaasa. Kui sa alustad viie euroga, siis peaaegu igaühel tekib tunne, et äkki ma saan ka, äkki saan selle kümnekaga ja enne kui sa arugi saad, on inerts tõusnud suureks. See ei ole ju mingi rikkurite oksjon, see ei ole kunstioksjon, vaesed filmitegijad ise on seal koos," nentis Sander.

Aastate jooksul on oksjon toonud Ukraina toetuseks 12 000 eurot. Seekord läheb oksjoni tulu Haapsalu sõpruslinna Umani toetuseks. "See on ilus looduskaunis linn Ukrainas, ma ise ei ole seal küll käinud," tõdes Sander. "Haapsalu linn ja Rotary klubi on selle idee välja pakkunud toetada sel korral oma sõpruslinna."

Animafilmirežissöör Rao Heidmets annetas oksjonile pruudi käe animafilmist "Idüll". "Tegemist on pruudi käega, mis kukkus küljest ära, kui sõjamehed tuppa pääsesid. Kohe olid teised sõjamehed pruudi käe kallal ja üritasid sõrmust ära võtta. Film on praeguseks käinud ligi 30 festivalil ja saanud viis auhinda. Mina olen rahul," tõdes Heidmets.

Varem Heidmets esemeid oksjonile annetanud ei ole. "Annetaks heameelega, sest mul on loll komme asju alles hoida ja neid pole kuhugi panna," sõnas režissöör.

Oksjonile läheb ka Indrek Spungini vilkuv kohver filmist "Õnn on elada me maal" koos särgi ja Velikije Luki autogrammidega kassetiga. Samuti Erika Salumäe võidukostüümi koopia, mida kandis Karolin Jürise filmis "Erika".

HÕFF-i elutööpreemia laureaat on annetanud kiivri, mis on pärit 1985. aastal valminud legendaarsest filmist "Surma koordinaadid", mida keegi Sanderi sõnul näinud pole. "See oli esimene Nõukogude liidu ja Vietnami koostööfilm. Ilmselt ainuke ka. Elutöö preemia saab kaskadöör Aldo Tammsaar, kes on olnud väga staažikas ja professionaalne kaskadöör. Selle kübara võttis ta tookord suveniirina kaasa Vietnamist, kus seda filmi filmiti," selgitas Sander.

Sanderil linastub festivalil üks täispikk õudusfilm ja kolm-neli lühifilmi. "Mina panen oksjonile filmist "Roosivõti" ühe teose," lisas Sander.