X!

Tehniline uuendus võimaldab ETV2 jäähoki ülekandeid vaadata kahes keeles

Naiste jäähoki MM-i 3. divisjoni B-grupi viies voor, Eesti - Filipiinid Autor/allikas: Julia Sevastjanova/Eesti Hoki
ERR on sisse viinud uue tehnilise lahenduse, mis võimaldab ETV2-s valida helikanalis eesti keele asemel teise keele. Esmakordselt katsetatakse võimalust käimasoleva jäähoki MM-i ülekannete juures.

Teisipäeval alanud jäähoki MM-i esimese divisjoni ülekandeid vahendavad rahvusringhäälingu telekanalid ETV2 ja ETV+, veebis ERR-i spordiportaal ja lisaks Jupiter. Kuigi turniiri mänge näidatakse erinevatel kanalitel, saab kõiki mänge vaadata nii eesti- kui ka venekeelse kommentaariga.

Kui varem on televaatajad saanud ainult ETV+ kanalilt osade spordiülekannete puhul valida kommentaari keelt, siis uuendusena on aprillist lisahelikanal saadaval ka ETV2 vaadates. Lisahelikanalit kasutatakse nende otseülekannete puhul, mida vahendab üks telekanal (kas ETV+ või ETV2), aga kommenteeritakse kahes keeles. 

ETV2-s on keelevalik esmakordselt kasutusel jäähoki ülekannete puhul 29. ja 30. aprillil. Jäähoki MM-i 1. divisjoni ülekanded liiguvad 2. maist ETV+ kanalisse, kus võistlust saab samuti vaadata nii eesti kui ka vene keeles.

ETV2 lisahelikanal on olemas nii kaabellevi kui ka vabalevi klientidel, samuti saab keelt valida Jupiteris. Keele muutmiseks tuleb vaatajal oma teleri või digiboksi seadmetest teha vastav valik. Sõltuvalt mudelist võib seade vajada taaskäivitamist.

Toimetaja: Annika Remmel

