Arhitekt Liis Tarbe: kuur on rikka elu tunnistus

Arhitekt Liis Tarbe uuris Viljandi kuuride põnevaid lugusid, tegi neist näituse ja kirjutas raamatu. Tarbe sõnul on kuur mõnes mõttes rikka elu tunnistus, sest inimesel on kogunenud nii palju nodi, et peab ehitama uue maja.

Viljandi Ugala teatri jalutussaalis on võimalik juuni alguseni näha fotonäitust "Kuuri tagant paistab Viljandi", millest kasvas välja idee teha ka samanimeline raamat.

"Kolisin Viljandisse kolmandiku oma elust umbes neli aastat tagasi. Kolisime abihoone pinna peale ja maja renoveerides kogu aeg mõtlesime, kuidas sellest majast teha midagi paremat, teistmoodi mõtestada. Käisin Viljandi peal ringi, lootsin, et näen midagi, millest eeskuju võtta, aga nägin hoopis midagi põnevamat, mis avas minu jaoks hoopis kultuuriloolise vaate," ütles arhitekt Liis Tarbe, kes tegi Viljandi kuuridest näituse ja kirjutas raamatu.

"Selle kuuri seinal on Helsingi ooperist pärit lavakujunduse kangad," ütles viljandlane Kairi Leivo, kelle kuuri foto ja lugu on ka näitusel ja raamatus. "Viljandis oli kunstinädal ja minu sõbrad soome kunstnikud tulid siia, tegime õue peal erinevaid häppeninge, avasin oma väikese verandagalerii üheks suveks ja siis tuli mõte, et teeme kuuri seintele stencileid. Minu naabrimees peaaegu elabki kuuris."

Ajaloo jooksul, kui neid kuure on püstitatud, pole seda kunagi tehtud eesmärgiga, et see võiks kakssada aastat kesta. "See on ikkagi hetkevajaduse rahuldamise viis," tõdes Tarbe.

"Viljandis on ka väga hea näide uuest ilusast kuurist, kus on mõtteliselt segatud vanaaegne tunnetus, aga kuur on uus ja töötab hästi," sõnas Turbe.

"Ameerikas hoiavad inimesed asju pigem garaažis," tõdes viljandlane Justin Petrone. "Mu vanemad ehitasid küll mingi pisikese kuuri tagahoovi 25 aastat tagasi, aga ma pean ütlema, et Eestis on küttepuuromantikat. Kui naine kutsub mehe puid laduma, siis see tähendab maailmale, et sa kuulud rohkem talle või et nende vahel on midagi rohkemat kui lihtsalt sõprus, kui mees aitab naist küttepuudega, siis see tähendab, et neil on väga tõsine suhe."

Kõige hullem lugu on Petrone sõnul talverehvidega. "Ma panen need loomulikult kuuri tagaotsa. Kõik teised asjad, mis on vajalikumad, jalgratas, muruniitja, on eespool. Sa ei vaja neid seni, kuni sul on vaja talverehvid vahetada ja siis sa pead kaevuma läbi kogu kraami, et jõuda talverehvideni," muheles Petrone.

"Need teisesed vajadused mida me eluruumides ei tee, on ikkagi olemas, me pakkusime, et 50 aasta pärast võiks kuuri meil vaja olla bittide salvestamiseks, seal on mingid vilkuvad serverid, aga ma arvan, et kuuri on meil ikkagi vaja. Kuur on mõnes mõttes ju rikka elu tunnistus, sul on kogunenud nii palju nodi, et pead ehitama uue maja," nentis Tarbe.