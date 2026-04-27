Investeerimisettevõtja: eurooplased jäävad süstemaatiliselt vaesemaks

Märtsis toimunud EY Eesti galal pälvisid aasta ettevõtja auhinna investeerimisplatvormi Lightyear asutajad Martin Sokk ja Mihkel Aamer. Saates "Hommik Anuga" eestlaste investeerimisharjumustest rääkides tõdes Sokk, et üks peamisi valearvamusi investeerimisest on, et see on väga keeruline.

"Võib-olla see ongi pikka aega olnud ja see on õigustatud müüt, aga tänapäeval see enam nii ei ole. Lisaks ka see, et investeerimine on mingitele rikastele inimestele. Täpselt vastupidi – selleks, et saavutada rahaline kindlus, peaksid pikaajaliselt investeerima ja tegema õigeid samme. Samamoodi nagu sa hoolitsed oma tervise eest, peaksid ka rahaliselt hoolitsema," rääkis ta.

Mihkel Aamer Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Sokk tõi välja, et samal ajal kui Ameerika Ühendriikides enamus inimesi investeerivad, siis eurooplased armastavad säästa.

"Kui sa säästad, siis läbi inflatsiooni su raha kaotab väärtust. Kui sa investeerid mõistlikult, siis su raha väärtus kasvab. Suures plaanis jäävad eurooplased süstemaatiliselt vaesemaks ja ameeriklased saavad süstemaatiliselt rikkamaks. Ma tahaksime saavutada olukorra, kus meie raha läheb kaugemale, meil on rohkem võimalusi asju teha ja me ei peaks tundma muret, kui me kaotame töö. Täna me näeme, et Eestis on keskeltläbi paar kuud aega, kui me kaotame töö, et me peame leidma kiiresti teise töö. See tekitab stressi. Ma tahaks, et meil on vähem stressi," lausus ta.

Sokk rõhutas, et investeerimisel on oluline pikaajaline järjepidevus. "Üks huvitav näide: kuna mul on väiksed lapsed, siis kui mu laps sünnib ja ma võtan 2000 eurot ning investeerin selle hajutatud riskiga kohta ja ma rohkem ei tee mitte midagi, siis selleks hetkeks kui tema läheb pensionile, on sellest 2000 eurost saanud üks miljon eurot. Miks see nii suureks kasvab on see, et see väikene tootlus või intress, mis sa iga aasta teenid, hakkab väga pika aja peale mängima," tõi ta välja.

Martin Sokk Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Ajal, mil on palju petukõnesid ja -kirju, ei tohi unustada valvsust. Aamer märkis, et investeerida tasub asjadesse, millest inimene ise aru saab. Lisaks rõhutas ta, et kui keegi helistab ja pakub võimalust, mis tundub liiga hea, et olla tõsi, siis arvatavasti see ongi nii.

Lightyeari kasutajate tegevust analüüsides on välja tulnud, et vanemad inimesed võtavad vähem riske, samal ajal kui nooremad julgevad pikaajaliselt rohkem riskida.

"Eelmine aasta nägime, et naised tihtipeale investeerivad paremini. Miks nad investeerivad paremini on see, et nad käituvad hästi pikaajaliselt ja investeerivad rahulikult. See pikaajaline rahulik investeerimine toob tihtipeale hea tootluse," tõi Sokk välja.

Neil, kes suuri investeeringuid ette ei julge võtta, soovitab Aamer vaadata toodete poole, millel on väike risk. "Panga tähtajaline hoius näiteks. See on garanteeritud riigi poolt teatud summani. Samuti rahaturufondid, mis lihtsustatult öeldes on fond, mis investeerib pangahoiustesse. Ja ka riigi võlakirjad, need on üldiselt kõige madalama riskiga instrumendid," avas ta.

Lisaks on ajalooliselt inimesed investeerinud näiteks kunsti, kulda ja kinnisvarasse. Aameri sõnul on kinnisvara Eestis üks populaarsemaid valdkondi, kuhu raha panna.

"Akadeemikud on uurinud, et pikaajaliselt on kinnisvara tootlus üsna sarnane aktsiaturule, aga sellega kaasneb teatud töö, mis kinnisvara haldamisega seotud on. See on juba personaalse usu ja maitse asi, aga kindlasti ei ole aktsiaturg ainuke meetod investeerimiseks," lausus ta.