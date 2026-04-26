ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud Alo Mattiisenile

19.35 "Volikiri Alo Mattiisenile" (1988)

Eestimaa kevad-suvi 1988 oli kordumatu kõigile ja igaühele eraldi. Alo Mattiisenile tõi laulva revolutsiooni aeg tuhandete poolehoiu, lisaks veel kõrgkooli diplomi ja volikirja õpetajatelt-kolleegidelt tulevaseks loominguks. Filmis kõlavad katkendid süidist "Ajaga silmitsi", Esimesest sümfooniast ja isamaalikest lauludest. Režissöör Irene Lään, toimetaja Heidi Pruuli.

19.55 "Alo laulud" (1988)

Alo Mattiiseni isamaalised laulud liitsid 1988. aastal Eestimaal paljusid. Tema toonane uus laul lootusest kinnitas meie usku, et need lood ja see sõnum ei kao, vaid kestab edasi ka aastate pärast. Esitavad Ivo Linna, Kiigelaulukuuik ja In Spe. Režissöör Jüri Tallinn.

20.30 "Noortemuusika: Alo Mattiiseni variant" (1986)

Alo Mattiiseni ja tema õppejõu Eino Tambergiga ajab juttu Erkki-Sven Tüür. Helilooja loomingut vahendavad Silvi Vrait, Hardi Volmer, segakoor Noorus, ansambel In Spe, Piia Rannaveer ja Egmont Välja.

21.15 "Ahvatlev ettepanek: Alo Mattiisen" (1993)

Stuudios on helilooja Alo Mattiisen, kes esitleb kahte osa arvutiteosest "Read".

21.30 "Alo elu"

Mälestussaade helilooja Alo Mattiisenist. Ülevaade helilooja elust sellisena, kui palju ta ise omal ajal pidas võimalikuks ja vajalikuks sellest rääkida. Režissöör Maire Radsin, toimetaja Vahur Kersna.

22.15 "Öölaulupidu Järjepidevus. Parimad palad (2013)

Tagasivaade 19. augustil 2013. aastal Tartu Lauluväljakul toimunud öölaulupeole "Järjepidevus", millega tähistati nii Eesti Vabariigi 95. sünniaastapäeva kui ka 25 aasta möödumist Tartu X Muusikapäevadest. Just seal kõlasid esmakordselt terviktsüklina Alo Mattiiseni viis isamaalist laulu. Kontserdi lavastaja Margus Kasterpalu, muusikarežissöör Anna Stepanova.