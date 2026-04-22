Kaarel Tuvike: pean olema tänulik, et saatus on mind nii kaua välja kannatanud

87-aastasel Kaarel Tuvikesel on alati varuks mõni anekdoot, tabav mõistujutt või killuke elutarkust. Aastakümneid konferansjee ja pulmaisana tegutsenud mees on näinud igasuguseid pidusid ja tõestab siiamaani, et unistustel pole vanusepiiri.

Nooruses oli kõik justkui paigas, et Tuvikesest võiks saada tõeline lavatäht. Kui Kaarel Ird 1961. aastal Vanemuise õppestuudio avas, pääses Tuvike sinna koos tulevaste teatrisuuruste Evald Hermaküla, Raine Loo ja Raivo Adlasega. Tuvike jäi silma ka Irdi enda soosikuna.

"Elmar Kivilo oli Vanemuises selline karakterosaline, lühike mees tugeva häälega. Minust pidi saama tema mantlipärija, aga siis läksid suusad risti ja mulle teatrisse kohta ei pakutudki. Hakkasin oma käe peal tegema ja olen siiamaani vee peal püsinud," sõnas ta. "Algul ikka kripeldas kõvasti, aga hiljem vaatasin, et väga õige otsus, ma sain kahe õhtuga selle raha, mis oleks Vanemuisest saanud."

Elu viis Tuvikese teatrilavalt eemale. Tartumaal rahvamaja juhina hoidis ta kohalikku kultuurielu hoogsana ja mängis isegi bändis. Aastakümneid saatis teda ka pulmaisa roll.

"Esimese pulma tegin 15. juulil 1969. Ma tean seda täpselt, sest see oli mu tädipoja pulm. Ma ei olnud üheski pulmas käinud, ma olin noor mees, ja järsku paluti mul isamees olla. Mida ma seal pulmas tegin, enam ei mäleta, aga igal juhul sealt pulmast sain järgmise pulmakutse," meenutas ta. "Ühel tüdrukul Võnnust olen kolm korda pulmas käinud," muigas mees.

Tuvikese üks säravamaid perioode algas Ilmatsalu kultuurimajas. Seal sai temast konferansjee ansambli Suveniir kontsertidel.

"Suveniir oli oodatud külaline kõikidel lõikuspidudel igas majandis. Teenimise mõttes sai käidud ka kolmes suuremas puhkekodus. Kujutage ette Ilmatsalust Narva-Jõesuusse sõitmine! Kuus tundi lohistasid Tartus tehtud puukraamist T.A bussiga sinna. Teine kuus tundi tagasi. Maani täis suitsetatud, poole tee peal sai viin otsa," naeris Tuvike.

Sel suvel on Tuvike taas suure publiku ees. 65 aastat pärast Vanemuise õppestuudiosse astumist teeb ta kaasa teater Temufi suvelavastuses "Kolhoos Vesiroos", mille toob lavale Peeter Volkonski. Tee selleni viis läbi ühe raadiointervjuu. Lavastuse aluseks on Paul Kilgase näidend aastast 1959. Ajastuhõnguga lugu, mis saab nüüd uue elu.

Vahetult enne esietendust saab Kaarel Tuvike 88-aastaseks ja hoog ei rauge. Lisaks etendustele juhib ta augustis Tartu lauluväljakul suurt rahvapidu, millega tähistatakse ansambli Suveniir 50. sünnipäeva.

"See ongi elu! Aga miks ta nii on... Ma pean tänulik olema, et saatus on mind nii kaua välja kannatanud. Mul on palju tuttavaid ja sõpru, kes on spordimehed olnud, pole tilka viina võtnud, suitsu teinud, käinud iga päev jooksmas – läinud! Mina enda elukommetega olen siiamaani elus ja kavatsen vast paar aastakest veel vastu pidada," sõnas ta.